Sem espaço, lateral Raí Lopes é dispensado do Remo após ficar mais de um mês sem jogar

O lateral-esquerdo Raí Lopes oficialmente não faz mais parte do elenco do Remo que disputa a Sèrie C do Brasileiro. O jogador de 23 anos teve o contrato com o Leão encerrado pela diretoria. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (5) à tarde, dois dias após o empate em 1 a 1 com o Brusque, em Santa Catarina, pela 6ª rodada da Terceirona.

Em novembro do ano passado, Raí, formado nas categorias de base do Fluminense, foi contratado pelo clube do Baenão. Natural de São João da Barra, no Rio de Janeiro, o jovem acumula passagens por São José do Campos FC, Americano, Bangu e Confiança, por onde jogou a Série C de 2022. Em 2022, o lateral defendeu o Dragão de Sergipe em 15 jogos.

À princípio, Raí chegou como opção para disputar a vaga com Leonan, que tinha status de titular. No entanto, com as lesões do concorrente, Raí conseguiu ter sequência. Porém, os constantes erros defensivos foram minando as chances do lateral.

A gota d'água foi o Re-Pa da primeira fase do Campeonato Paraense. Raí foi facilmente batido pelos rivais e constantemente deixava os companheiros da defesa em situações de desvantagem. Em um dos erros do jogador, o zagueiro Ícaro foi 'obrigado' a ser expulso, após falta sobre Mário Sérgio. Raí foi substituído e perdeu espaço.

Com a saída do jogador, o técnico Ricardo Catalá com Leonan e Kevin para o setor.

