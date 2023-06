Remo: Ricardo Catalá fala sobre trabalho psicológico com o elenco e cita contratações para a Série C

O Remo conquistou quatro pontos nos dois últimos jogos disputados na Série C. A sequência de resultados negativos, deu lugar à esperança de dias melhores no baenão, principalmente após a chegada do técnico Ricardo Catalá, que é graduado em psicologia e que trabalhou o aspecto mental com os jogadores azulinos, além de citar contratações que o clube trabalha para fechar.

Em entrevista ao Programa Nação Azul, o técnico Ricardo Catalá comentou sobre a chegada ao Remo e destacou compromisso dos atletas e como a parte emocional está sendo trabalhada com os jogadores, para tentar mudar o rumo do Remo no Campeonato Brasileiro.

“O grupo é comprometido e às vezes digo que ‘muita água mata a planta’. O alto nível de comprometimento traz um alto nível de carga de pressão e isso te atrapalha de manter concentração e foco, que são coisas cotidianas, já que eles fazem isso a vida toda. Procuramos mostrar para eles que não precisavam fazer nada de diferente do que eles fazem na carreira e o que já fizeram esse ano no clube. Procuramos mostrar que se o torcedor visse a equipe correndo, se dedicando, competindo e lutando, por mais que tecnicamente não estivéssemos no nosso melhor momento, que o torcedor estaria ao nosso lado, como ocorreu. Saímos no intervalo com o torcedor aplaudindo (jogo contra o Confiança) e conseguimos ser aplaudido por todo estádio, esse é um ponto importante, pois nesses quatro primeiros jogos não temos tempo para treinar, é só recuperar os atletas e jogar. O aspecto mental tem um peso grande, pontuarmos o máximo possível nesses quatro jogos e então com as semanas abertas, melhorar a equipe”, disse.

Ricardo Catalá afirmou que o elenco é qualificado, porém, precisa de algumas peças. O treinador sabe da responsabilidade em comandar o Remo em um momento delicado, mas afirmou que novos reforços devem chegar, mas que mantém “os pés no chão” em relação aos custos dos jogadores e o quanto isso pode impactar nas finanças do Remo.

“Temos um bom elenco, sempre é passivo de melhora e isso estamos discutindo com a direção, pois tenho habito de pensar o trabalho sobre uma perspectiva sobre a realidade dos recursos, vamos nos reforçar se aparecerem oportunidades de mercado que sejam interessantes e eficientes”, falou.

O novo comandante azulino comentou sobre essa sequência de quatro jogos que terá sem treinar. Catalá projeta um campeonato de recuperação e confia em semanas cheias de trabalho para ajustar o seu estilo de jogo.

“É um prazer ser treinador do Remo. A adaptação quando tivermos mais tempo para treinar será mais intensa e é criar um ambiente novo para o restante da competição. Quando você propõe a ideia e que eles comprem a ideia e executar, que é algo que encontrei aqui. A tentativa agora é de alguns retoques, para fortalecer as muitas coisas boas que existem dentro do clube, fazer um campeonato de recuperação, colocar o trem no trilho”, finalizou.

O próximo compromisso do Remo na Série C é na quinta-feira (8), às 16h30, no Baenão, contra o América-RN, em uma partida chamada de “seis pontos”, já que o clube potiguar é um dos concorrentes do Remo na luta contra o rebaixamento.