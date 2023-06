Remo leva mais um gol em bola aérea e empata com o Brusque, na Série C; vídeo

O Remo empatou em 1 a 1 com o Brusque, na noite deste sábado (3), pela sexta rodada do Campeonato Brasileira da Série C. Claudinei até abriu o placar para o Leão na partida, que foi disputada no Estádio Augusto Bauer, mas levou o empate em mais uma jogada aérea, na reta final, de Olávio.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Mudanças

Para a partida, o técnico Ricardo Catalá trocou lateral Leonan e o atacante Jean Silva por Kevin e o volante Claudinei. A ideia era foi encorpar ainda mais o meio-campo azulino, já que uma partida que, como visitante, se esperava uma partida mais combativa do Leão. Exatamente o que aconteceu.

O jogo

Ao final do primeiro tempo, os números até pareciam desfavorecer o Remo: 40% de posse de bola (contra 60%), três finalizações contra sete e um escanteio contra sete. Mas, sesmo sem ter a iniciativa, foi a equipe de Catalá que controlava o jogo. Não à toa, Vinícius praticamente foi um espectador na primeira etapa - onde precisou trabalhar apenas uma vez.

Efetivo

Já o Remo foi mais efetivo quando chegou ao ataque. Aos 17 minutos de jogo, Kevin recebeu no lado esquerda da área, puxou para o pé direito e arriscou de fora. O goleiro Matheus Nogueira se enrolou na defesa e soltou a bola nos pés de Claudinei, que aproveitou para abrir o placar par ao Remo.

Volta do intervalo

O intervalo se mostrou um mau negócio para o time azulino, que voltou sem a mesma competitividade do primeiro tempo. A equipe pareceu abaixo fisicamente e não conseguia matar o duelo, como no lance em que Pedro Vitor desperdiçou uma chance de fechar a conta, ao tentar de peixinho.

Novo técnico, velhos problemas

No segundo tempo, o Brusque usou como arma um dos principais problemas do Remo ao longo de 2023: as bolas aéreas. E foi assim, em uma cobrança escanteio, que veio o empate. Aos 30, a bola foi levantada na área e Olávio, na pequena área, testou para o gol. Um minuto depois, o mesmo Olávio desperdiçou a virada em um belo cruzamento de Airton.

Este foi o gol de número 20 que o Leão tomou em jogadas desta característica. Um total de 64,5% dos 31 gols tomados pelo Leão Azul em 2023.

Próximo desafio

Pedro Vitor ainda desperdiçou duas vezes, cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira e a partida terminou em 1 a 1. O Leão, ainda na zona de rebaixamento, volta a campo a campo na quinta-feira (8), às 16h30, contra o América-RN. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque (SC)

Data: 03.06.2023

Horário: 19h

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Luiz Fernando Viegas Colete (MS)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

Gols: Olávio aos 30/2T; Claudinei aos 17/1T

Cartões amarelos: Diego Tavares e Luiz Henrique; Lucas Marques, Gustavo Bochecha e Álvaro

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Airton (Ângelo); Rodolfo Potiguar, Madison (Lucas Poletto) e Everton Bala; Diego Tavares, Cléo Silva (Luiz Henrique) e Guilherme Queiroz (Olávio). Técnico: Luizinho Lopes.

REMO: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Claudinei (Jean Silva), Pablo Roberto (Gustavo Bochecha) e Rodriguinho (Fabinho); Pedro Vitor e Muriqui (Álvaro). Técnico: Ricardo Catalá.