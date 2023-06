Série C: CBF altera horário da partida entre Remo e América-RN

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (1º), o novo horário do jogo entre Remo e América-RN, pela 7ª rodada da Série C, do Campeonato Brasileiro. A partida está prevista para a próxima quinta-feira (08), às 16h30, não mais às 21h30, como programado. As informações foram respassadas pelas redes sociais oficiais do Clube do Remo.

Uma das explicações do time azulino é que o jogo ocorre durante o feriado de Corpus Christi, e que pôde ser antecipado em alinhamento com a plataforma de streaming que fará a transmissão dos jogos (DANZ).

Apesar da troca de horários, os torcedores do leão prometem fazer frente ao time:

