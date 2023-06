Série C: Remo e Brusque já se enfrentaram quatro vezes na história, com vantagem catarinense; veja

Brusque e Remo jogam neste sábado, pela 6ª rodada da Série C. De incomum até aqui, apenas o fato de residirem na metade de baixo da tábua classificatória, com os remistas um pouquinho mais atolados, por estarem na zona de rebaixamento. Por conta disso, a partida tende a ser perigosa e todas as armas possíveis devem ser utilizadas, principalmente aquelas que um dia estiveram do outro lado do front.

Nesse aspecto, Brusque e Remo têm suas armas. O atacante Diego Tavares foi uma das primeiras contratações da temporada remista, após uma vibrante exibição na final da Copa Verde de 2022, quando defendia o Vila Nova, contra o Paysandu. Aquela, no entanto, foi a primeira e última etuação digna, desde que entrou na vida do clube; Mesmo assim, Tavares foi figura presente entre os titulares, não marcando um gol sequer até a sua dispensa, no dia 15 de maio, apenas algumas horas antes de ser anunciado no Brusque.

Outro jogador conhecido entre os adversários é o meia Álvaro, que esteve no elenco de 2022, sob o comando de Gilson Kleina. Parte do elenco ainda permanece no clube, agora dirigido por Luizinho Lopes. Sob o comando dele, o time faz uma campanha regular na Série C, com duas vitórias, duas derrotas e um empate, que lhe vale a 11ª posição, com sete pontos.

Quem também já transitou entre os dois clubes foi Alex Ruan, cria da base remista, que permaneceu em Belém até 2015, passando por vários clubes até chegar ao Brusque, em 2021. O lateral-esquerdo, no entanto, não pode atuar, devido ao cartão vermelho recebido na partida contra o São José. Na comparação entre artilheiros, o Remo leva vantagem por ter Muriqui, com três até aqui. Do lado do Brusque, os quatro gols marcados tiveram autores diferentes e ninguém desponta no posto de goleador.

Esta será a segunda partida seguida do Brusque, no estádio Augusto Bauer. Depois de empatar fora com o CSA-AL, o time foi vencido em casa pelo São José-RS, que também venceu o Remo na quarta rodada. Ambos fazem um início de Série C conturbado e esperam reverter a situação neste final de semana. Ao longo da história, Brusque e Remo já se enfrentaram quatro vezes, com uma vitória para o Remo e três para o Brusque.

Histórico de jogos entre Remo e Brusque:

- 15/10/2021 - Brusque 3 x 1 Remo (Série B)

- 14/07/2021 - Remo 2 x 1 Brusque (Série B)

- 20/02/2020 - Brusque 5 x 1 Remo (Copa do Brasil)

- 16/02/2017 - Brusque 2 x 1 Remo (Copa do Brasil)