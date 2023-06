Remo: Sem jogar há mais de um mês, atacante Rogério ainda não foi inscrito para jogar a Série C

No site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), consta a relação de jogadores do Remo inscritos para a disputa da Série C. Ao todo, 31 atletas estão aptos a entrarem em campo com a camisa do Leão Azul, porém, o atacante Rogério, um dos jogadores contratados para a disputa, não está na lista.

Na área destinada às inscrições de atletas do Remo, constam 32 atletas aptos, porém, o atacante Diego Tavares, deixou o clube e acertou com o Brusque-SC. Já o atacante Rogério, o “Neymar do Nordeste’, não consta na lista e gerou dúvida sobre a sua permanência no clube azulino.

Em contato com uma fonte interna do clube remista, o jogador segue trabalhando, mas a inscrição depende apenas dele ser relacionado para a partida. A fonte repassou ainda que o clube não pode inscrever todos os atletas de uma só vez e que o credenciamento de Rogério depende da comissão técnica.

Rogério, de 32 anos, acumula passagens por vários clubes do Brasil. Atuou pelo Porto-PE, Central-PE, Náutico-PE, além de Botafogo-RJ, Vitória-BA, Ceará-CE, Sport-PE, Juventude-RS, Ferroviária-SP e CSA-AL. Rogério jogou também fora do país, no Al Dhafra, os Emirados Árabes e no Pumas, do México. Pelo Remo o atacante realizou apenas quatro jogos, dois deles como titular. O jogador foi bastante criticado pela torcida do Remo, pelo pênalti perdido diante do Paysandu, na semifinal da Copa Verde.

O jogador foi anunciado pelo Remo no dia 25 de fevereiro, para as disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C. Rogério fez exames, teve que melhorar seu condicionamento físico, mas não conseguiu ter sequência com o técnico Marcelo Cabo, que deixou o clube na semana passada. A última vez em que esteve em campo foi no dia 18 de abril, contra o Caeté, na vitória do Remo por 2 a 1, quando entrou de titular e foi substituído no intervalo.