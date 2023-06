Torcida do Remo critica nova camisa do clube que vira meme: 'Virou Guarda da Santa?'

O Remo seguiu viagem nesta quinta-feira (1), para a cidade de Brusque (SC), onde encara o time da casa, no próximo sábado (3), às 19h, pela Série C. Mas no embarque do elenco, o clube mostrou a nova camisa de viagem, nas cores azul e amarela, com o escudo antigo, porém, a torcida não gostou do novo uniforme e criticou bastante.

Na publicação feita no perfi oficial do Remo nas redes sociais, muitos torcedores questionaram o material feito pela Volt, empresa responsável por fornecer os uniformes do clube e compararam a camisa com a da “Guarda de Nazaré”, em alusão aos uniformes dos guardas da Nossa Senhora de Nazaré.

Meme que circula nos aplicativos de mensagens (Reprodução)

