Remo inicia venda de ingressos para o jogo contra o América-RN pela Série C

O Remo iniciou nesta segunda-feira (5) a venda de ingressos para a partida contra o América-RN, marcada para a próxima quinta-feira (8), às 16h30, no Baenão, em Belém, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Os ingressos estão à venda em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém, além da Região Metropolitana. Os bilhetes para o setor de arquibancada custam R$30, já o setor da cadeira o valor é de R$60. O torcedor também possui a opção de adquirir seu ingresso de forma online, pelo site .

VEJA MAIS

A partida entre Leão x Mecão é de extrema importância para o clube paraense, já que a equipe potiguar é concorrente direto do Remo na luta contra o rebaixamento. Será o terceiro jogo do técnico Ricardo catalã à frente do Leão Azul, e que está invicto comandando o Remo.

O Remo é o atual lanterna da Série C do Brasileiro com apenas quatro pontos em seis jogos disputados, já o América-RN está na 19ª colocação, uma posição à frente do Leão, com cinco pontos conquistados

Remo x América-RN se enfrentam na quinta-feira (8), às 19h30, no Baenão. O jogo é válido pela 7ª rodada da Série C e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que irá transmitir nas redes sociais do Grupo Libera, Youtube e também na frequência 97,5MHz.