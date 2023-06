Remo volta para a lanterna e Paysandu segue perto do Z-4; veja a tabela da Série C

A 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro terminou ontem e os clubes paraense seguem lutando contra o rebaixamento. O Remo empatou fora de casa contra o Brusque-SC, em 1 a 1, somando um ponto importante, mas não o suficiente para deixar a lanterna da competição. O Leão possui quatro pontos e foi ultrapassado por Aparecidense-GO e América-RN, que venceram seus jogos.

Já o Paysandu empatou em 1 a 1 contra o São José-RS, na Curuzu e ganhou uma posição. O Papão agora está na 15ª colocação com sete pontos, há um ponto apenas do primeiro time na zona de rebaixamento, que é a Aparecidense-GO.

G-8

O líder segue da Série C é o São Bernardo-SP com 12 pontos, mesma pontuação do Botafogo-PB, porém o clube paulista leva a vantagem pelo número de vitórias. Amazônas-AM, Ypiranga-RS, Náutico-PE, Confiança-SE, Manaus-AM e CSA-AL, fecham os oito clubes da zona de classificação.

Z-4

Já a zona de rebaixamento da Terceirona é composta por Aparecidense-GO, Floresta-CE, América-RN e Remo.

Veja a tabela completa

1º - São Bernardo-SP – 12 pontos

2º - Botafogo-PB – 12

3º - Amazonas-AM – 11

4º - Ypiranga-RS – 10

5º - Náutico-PE – 10

6º - Confiança – 9

7º - Manaus-AM – 9

8º - CSA-AL 9

9º - São José-RS – 9

10º - Operário-PR – 8

11º - Altos-PI – 8

12º - Brusque-SC 8

13º - Figueirense – 7

14º - Pouso Alegre-MG – 7

15º - Paysandu – 7

16º - Volta Redonda – 6

17º - Aparecidense-GO – 6

18º - Floresta-CE – 6

19º - América-RN – 5

20º - Remo - 4