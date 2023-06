Apesar da vice-lanterna, Remo não deve ser rebaixado, aponta site

O Remo acabou com a sequência de quatro derrotas seguidas, após o triunfo sobre o Confiança, na Série C do Brasileiro. Mas a equipe azulina amarga a vice-lanterna do torneio. Apesar disso, de acordo com o site Chance de Gol, que faz projeções matemáticas, o Leão não deve ser rebaixado.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo a plataforma, o Leão tem 28.4% de risco de queda para a Série D. Este é apenas o sétimo maior percentual, quando o assunto é o Z4. Hoje, o site aponta que Manaus (85.1%), Floresta (58%), o rival Paysandu (56%) e Altos (55.8%) cairiam para a Quartona.

VEJA MAIS

Classificação

Se por um lado o Chance de Gol projeta a permanência azulina, por outro, as estatísticas indicam que o Remo não deve se classificar. Com somente 10.1%, as projeções são de que o Leão fique mais próximo da zona de rebaixamento que do G8, que avança para a segunda fase.

Próximo desafio

O Remo volta a campo neste sábado (3), às 19h, contra o Brusque. A partida, que é válida pela sexta rodada do Brasileirão Série C, ocorre no Estádio Augusto Bauer e tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.