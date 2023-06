Técnico do Remo sobre empate com o Brusque: 'Um ponto aqui é importante'

O Remo conquistou um ponto na visita ao Brusque, pela Série C do Brasileirão. Após um primeiro tempo em que conseguiu reduzir o perigo da equipe mandante e foi efetivo, o Leão acabou levando a pior na etapa final, onde sofreu o empate já na reta decisiva.

O técnico azulino, Ricardo Catalá, falou sobre a partida depois do duelo. O treinador analisou o que se passou ao longo dos 90 minutos:

"[O Brusque teve] praticamente nenhuma ocasião de gol no primeiro tempo. No segunda tempo, obviamente, o Brusque viria para cima. A gente sabia que a maioria das nossas oportunidades viriam de contra-ataque. Infelizmente, numa situação de bola parada, o Brusque empatou. O jogo depois ficou bem aberto, os dois tiveram chances de sair com a vitória. Fizemos um bom jogo, diante da nossa situação na tabela, vencer seria o ideal, mas um ponto aqui é importante", apontou.

Agora, o Remo, que se manteve na zona de rebaixamento, volta a Belém para ir em busca da segunda vitória na Série C do Brasileiro. O Leão encara o América-RN na quinta-feira (8), às 16h30, no Estádio do Baenão. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.