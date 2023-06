Paysandu: Marquinhos Santos avalia empate contra o São José e cita queda do rendimento físico

O empate em 1 a 1 com o São José-RS na Curuzu, manteve o Paysandu próximo da zona do rebaixamento. O técnico do Papão, Marquinhos Santos, lamentou o tropeço em casa, avaliou a equipe como diferente, mas salientou que os números precisam ser convertidos em bola na rede para dar uma certa tranquilidade no elenco, em um momento complicado, de pressão e protestos por parte do torcedor.

“Vimos um Paysandu diferente, mais próximo do que foi contra o Goiás na Copa Verde, controlando o jogo, ofensivo e criando as melhores oportunidades. Se eu não me engano tivemos 17 finalizações, 68% de posse de bola, mas os números precisam ser convertidos em gols, para sairmos vitoriosos. Estamos ajustando a equipe, montando a equipe, estão chegando jogadores a cada semana, temos que formar um time para que se tenha um elenco e entrose o time. Dentro dessas opções, querendo ou não temos que observar os atletas que foram contratados para ter umas tomadas de decisões internamente”, disse.

Condicionamento físico

Marquinhos Santos ressaltou que precisa de tempo para ajustar a equipe, que passa por um momento de reformulação no elenco, com chegadas e saídas de atletas. Para o comandante bicolor, o mês de junho ainda será de jogos complicados, com ajustes sendo realizado ao longo da disputa da Série C, mas garante que o Paysandu terminará a temporada disputando o título do Brasileiro. Outro ponto comentado pelo técnico é a queda de rendimento físico dos atletas, que o obrigou a gastar substituições em momentos cruciais da partida.

“Temos muito a crescer, temos uma batida forte, falo isso desde o começo que o mês de junho iriamos passar essa dificuldade, o time ainda sentiu a parte física, tem afundado, desgaste muito grande. No momento em que iria colocar o Juninho para dar dinâmica ao meio, o Paulão veio ao banco e disse que estava esgotado, o Nenê Bonilha também acusou, então optei pelo Naylhor, até pela bola aérea do São José. Essas foram as decisões tomadas, o grupo fez um bom jogo, mas faltou sacramentar o resultado positivo na Curuzu, deixamos escapar dois pontos e temos que buscar fora”, falou.

Protesto

Na saída dos jogadores para o túnel, os torcedores fizeram cobranças aos atletas e o comandante bicolor, afirmou que o torcedor está no direito de cobrar, protestar e que isso só irá mudar com uma nova postura em campo.

“Vestir a camisa do Paysandu é cobrança, o torcedor está no direito dele e nós respeitamos. Nós temos que produzir mais para vencer os jogos, como eles vieram no primeiro tempo. Tem que protestar, tem que cobrar sim”, finalizou.