Série C: Paysandu tropeça contra o São José-RS na Curuzu e se mantém próximo do Z-4

O Paysandu não conseguiu passar pelo São José-RS, na tarde deste domingo (4), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Papão x Zequinha empataram em 1 a 1 e o Papão continua próximo da zona de rebaixamento.

A equipe paraense entrou em campo com três estreantes. O técnico Marquinhos Santos promoveu as entradas do goleiro Alan Bernardon, do experiente zagueiro Paulão, que foi o capitão do time, além do meia Robinho, que estava atuando pelo Avaí-SC, pela Série B e que foi regularizado nesta semana.

Domínio e gol

Em campo, com o apoio do torcedor, o Paysandu teve mais volume de jogo e algumas boas chances de abrir o placar, mas esbarava na forte marcação do São José-RS, que jogava fechado, tentando explorar os contra-ataques.O Papão teve as melhores oportunidades e foi premiado já nos acréscimos do primeiro tempo. Após cobrança de falta do lado esquerdo, a bola encontrou a cabeça de Nenê Bonilha, que testou no canto esquerdo do goleiro Fábio Rampi, aos 46 minutos, Papão 1 a 0.

Segundo tempo

Na volta do intervalo o técnico do São José fez duas mexidas na equipe, que ficou muito mais ofensiva, principalmente com a entrada de Thayllor. A equipe gaúcha equilibrou a partida e começou a criar oportunidades de empatar o jogo. O Paysandu perdeu um pouco o fôlego e fez o time do Zequinha gostar da partida.

Zequinha

Aos 15 minutos o São José chegou ao empate. A bola foi lançada em profundidade pela direita para Thayllor, que tinha acabado de entrar na partida. O jogador ganhou fácil na corrida do zagueiro Paulão, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Alan Bernardon, empatando o placar na Curuzu, 1 a 1.

Trocas e chances

Pressionado, o Paysandu foi para a cima do São José. O técnico Marquinhos Santos mexeu na equipe, colocando Fernando Gabriel, Vinícius Leite, além de Luís Phelipe. O Papão ganhou volume e passou a dominar a partida, principalmente em jogadas individuais de Vinícius Leite e cruzamentos na área procurando o artilheiro Mário Sérgio.

Pressão

Na reta final do jogo, O Paysandu foi todo ataque. Mário Sérgio teve duas chances de garantir a vitória bicolor, em uma a cabeçada foi para fora e em outra o goleiro Fábio Rampi fez uma bela defesa, salvando a equipe gaúcha.

Se liga

Com o empate, o Paysandu soma agora sete pontos em seis jogos na Série C e ocupa a 15ª colocação, já o São José foi a nove pontos e está na 9ª posição. O próximo compromisso do Papão na Série C será fora de casa, na quarta-feira (7), às 19h, contra o Operário-PR, no Paraná (PR).

FICHA TÉCNICA – PAYSANDU 1 X 1 SÃO JOSÉ-RS – 6ª RODADA DA SÉRIE C 2023

Local: Estádio da Curuzu – Belém (PA)

Data: 04.06.2023

Horário: 16h30

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistentes: Dimmy Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Marcos Santos Vieira (AM)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Cartões amarelos: João Vieira e Wanderson (PAY); Matheuzinho, Nonato e Karl (SJO)

Gols: Nenê Bonilha 46’/1T (PAY); Thayllon 15’/2T (SJO)

PAYSANDU: Alan Bernardon; Edilson (João Vieira), Wanderson, Paulão (Naylhor) e Igor Fernandes; Arthur, Geovane (Luís Phelipe) e Nenê Bonilha, bruno Alves (Vinícius Leite), Robinho (Fernando Gabriel) e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

SÃO JOSÉ-RS: Fábio Rampi, Ryan, Jadson, Lucas Cunha e Matheuzinho; Nonato, Karl (Rafael Carrilho) e Sillas (Thiago Santos), Alessandro Vinícius (Lucas Sampaio), Kayan (Dener) e Zé Andrade (Thayllor). Técnico: Thiago Gomes.