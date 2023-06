Após empate na Série C, torcida do Paysandu protesta contra Maurício Ettinger

O final do jogo entre Paysandu e São José-RS, pela sexta rodada da Série C, foi bastante conturbado. Após a equipe bicolor empatar em casa em 1 a 1, neste domingo (4), vários torcedores fizeram um protesto contra o presidente do clube, Maurício Ettinger.

Vários torcedores se aglomeraram em frente a arquibancada central do estádio da Curuzu e se voltaram aos camarotes do estádio, onde estava o presidente alviceleste. Os bicolores entoaram gritos de protestos e pediram a renúncia do atual mandatário bicolor.

O Paysandu está numa situação delicada na Série C. O clube está na 15ª posição da tabela, com sete pontos conquistados em seis partidas, próximo à zona de rebaixamento.