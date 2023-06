Ex-Guarani, Nicolas Careca é anunciado como novo atacante do Paysandu

O Paysandu anunciou, na manhã deste domingo (4), a contratação do atacante Nicolas Careca. O jogador de 26 anos é natural de Brasília (DF) e chega ao Papão para reforçar o ataque, que hoje conta apenas com Mário Sérgio como opção de centroavante.

Nicolas Careca estava sem clube desde que foi dispensado do Guarani-SP, no dia 17 de maio. A passagem pelo clube paulista foi encerrada com um "acordo amigável entre as partes", concluído após o pagamento de salários e direitos de imagens atrasados. Somando as temporadas 2022 e 2023, foram 31 jogos e 2 gols com a camisa do Bugre.

Lances de Nicolas Careca, novo atacante do Paysandu:

Antes do Guarani, Nicolas Morês da Cruz, o Nicolas Careca, passou outras duas temporadas no CRB-AL, acumulando 28 jogos e 4 gols. O currículo no Brasil ainda inclui os clubes Grêmio (base e profissional), Figueirense-SC e Oeste-SP. No exterior, o centroavante angariou bons números no Vorskla, da Ucrânia (30 jogos, 3 gols e 1 assistência) e Estoril Praia, de Portugal (17 jogos, 3 gols e 1 assistência).

Além de Mário Sérgio e agora Nicolas Careca, o técnico Marquinhos Santos já chegou a utilizar Dalberto e o garoto Roger no comando do ataque, apesar de serem opções com características distintas.

Janela de transferências

O atacante Nicolas Careca mantém vínculo com o CRB. Interrompido o empréstimo ao Guarani, o jogador teve que retornar para o clube alagoano, mas não poderia disputar a Série B nacional até a reabertura da janela de transferências nacional (válida apenas para as duas primeiras divisões do país), no começo de julho. Com isso, ele teve que recusar um interesse do Mirassol e vinha avaliando propostas da Série C, para se manter ativo. Equipes da Ucrânia e Portugal, países em que já atuou, também chegaram a fazer sondagens.

A chegada ao Papão também se dá por empréstimo, válido até o final da atual temporada. Com o fim da Copa Verde na semana passada, o Paysandu tem apenas uma competição para disputar no restante do ano: a Série C. A ambição da diretoria alviceleste é brigar pelo acesso.

Ficha técnica

Nome: Nicolas Morês da Cruz

Nascimento: 18/05/1997 (26 anos)

Naturalidade: Brasília-DF

Posição: Atacante (centroavante)

Altura: 1,88m

Clubes: Grêmio-RS, Figueirense-SC, Oeste-SP, Vorskla-UCR, Estoril-POR, CRB-AL e Guarani-SP.