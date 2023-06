Série C: Paysandu conta com retrospecto positivo na Curuzu para vencer o São José

Após o vice da Copa Verde, o Paysandu volta a campo neste fim de semana, para tentar se afastar da zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. A equipe recebe o São José, às 16h30 deste domingo (4), no Estádio da Curuzu. Aliás, a equipe se apega ao momento positivo em seus domínios, em jogos da Terceirona, para sair da crise.

Jogando na Curuzu, o Paysandu não perde pela Série C a quatro jogos. Além dos dois desta edição, contra Aparecidense e Manaus, o Papão empatou contra o Vitória e superou o Figueirense no ano passado. A última derrota foi para o ABC, pelo quadrangular de acesso, em agosto.

Por sinal, são justamente os dois triunfos em casa, nesta edição da Terceirona, que manteve o Papão fora do Z4, até o início desta sexta rodada. Com uma combinação de resultados, o Paysandu pode terminar a rodada no G8.

Desfalques

Para a partida, a equipe não terá o volante Jacy Maranhão, que teve uma lesão muscular. O jogador se juntou ao goleiro Thiago Coelho, ao lateral Eltinho e ao meia Leandrinho, que já estavam no departamento médico bicolor.

Voltas

Por outro lado, o técnico Marquinhos Santos contará com o retorno de 12 atletas, que não puderam jogar a decisão da Copa Verde, contra o Goiás, por não estarem inscritos. São eles: o goleiro Alan, os laterais Edilson e Igor Fernandes, o zagueiro Filemon, o os volantes Geovane, Arthur, Nenê Bonilha e Kelvi, o meia Juninho e os atacantes Vinícius Leite, Gabriel Furtado e Luis Philippe.

Lance a Lance

O confronto entre Paysandu e São José tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x São José

Campeonato Brasileiro da Série C - 6ª rodada

Data: 04/06/2023 (domingo)

Horário: 16h30

Local: Curuzu

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Marcos Santos Vieira (AM)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Paysandu: Gabriel Bernard; João Vieira (Edilson), Wanderson, Filemon e Igor Fernandes; Arthur, Geovane e Nenê Bonilha; Bruno Alves, Dalberto e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos.

São José: Fábio Rampi; Thalys, Ryan, Lucas Cunha e Jadson; Rafael Carrilho, Karl, Sillas e Kayan; Zé Andrade e Alessandro Vinícius.

Técnico: Thiago Gomes.