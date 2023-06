Paysandu: após lesão de volante, veja quem ainda está no departamento médico

Além da goleada sofrida para o Volta Redonda, na Série C do Brasileiro, o Paysandu perdeu o volante Jacy Maranhão por lesão. O jogador teve uma contusão muscular na coxa esquerda e desfalcará o Papão por, pelo menos, um mês.

Jacy se junta ao departamento médico, que já tem três jogadores: o goleiro Thiago Coelho, o lateral-esquerdo Eltinho e o meia Leandrinho. Os três já vêm desfalcando o Paysandu nas últimas partidas da Terceirona 2023.

Dos jogadores que estão sendo acompanhados pelo DM, o Paysandu deve contar mais brevemente com Thiago Coelho. No último dia 13 de maio, o jogador foi diagnosticado com apendicite. O atleta passou mal durante a madrugada e foi encaminhado para um hospital, onde passou por uma cirurgia. O clube não confirmou se Thiago já está próximo de voltar.

Independentemente dos desfalques, o Paysandu volta a campo no domingo (4), às 16h30, contra o São José, no Estádio da Curuzu. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileiro. O Papão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com seis pontos.

O confronto entre Paysandu e São José tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.