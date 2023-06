Paysandu termina Copa Verde 2023 com seu pior aproveitamento na competição; entenda

A derrota do Paysandu para o Goiás, por 2 a 1, no jogo de volta final da Copa Verde - que terminou com os goianos campeões - foi a terceira derrota do Papão dentro da competição, o maior número em uma mesma edição. Além disso, o Bicolor terminou a edição do torneio com apenas 38,09% de aproveitamento, o pior do clube na Copa Verde.

Apesar de ter sido vice-campeão, o Paysandu venceu apenas dois jogos na competição: 3 a 0 no Real Ariquemes no jogo único da segunda fase (fase em que entrou na competição) e 2 a 1 no Remo no jogo de volta da semifinal, resultado que levou aos pênaltis, que garantiram o Papão na grande decisão.

Nas quartas de final o time passou aperto, eliminou o Princesa-AM após dois empates e classificação nos pênaltis. Na semifinal, perdeu um Re-Pa e ganhou outro. Na grande final, perdeu os dois jogos para o Goiás.

Com isso, dentre os resultados possíveis, o Bicolor teve 38,09% de aproveitamento. O pior aproveitamento anterior havia sido em 2020, quando foi eliminado pelo Manaus ainda nas quartas de final. Naquele ano, o Paysandu terminou com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota (44,44% de aproveitamento).

Confira as campanhas do Paysandu na Copa Verde:

2014 - Foi vice-campeão - 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota - 79,1% de aproveitamento

2015 - Foi semifinalista - 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota - 61,1% de aproveitamento

2016 - Foi campeão - 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota - 79,1% de aproveitamento

2017 - Foi vice-campeão - 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota - 62,5% de aproveitamento

2018 - Foi campeão - 6 vitórias e 2 empates - 83,44% de aproveitamento

2019 - Foi vice-campeão - 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota - 54,1% de aproveitamento

2020 - Foi eliminado nas quartas de final - 1 vitória, 1 empate e 1 derrota - 44,44% de aproveitamento

2021 - Foi semifinalista - 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota - 53,33% de aproveitamento

2022 - Foi campeão - 3 vitórias e 3 empates - 66,66% de aproveitamento

2023 - Foi vice-campeão - 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas - 38,09% de aproveitamento

*Pesquisa realizada no site ogol.com