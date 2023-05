Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, é iluminado de azul em homenagem ao Paysandu; veja

Goiás-GO x Paysandu fazem a grande final da Copa Verde 2023, nesta quarta-feira (31), às 20h, no Estádio Hailé Pinheiro Serrinha, a famosa “Serrinha”, em Goiânia. A competição recebeu uma homenagem no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ). O momento especial, idealizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, consistiu em iluminar o Cristo Redentor, um dos principais pontos turísticos da cidade de verde e azul, as cores de Goiás e Paysandu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

As cores foram escolhidas das seguintes formas: Verde as florestas brasileiras e o Goiás e o azul faz referência aos rios e o Paysandu. A ação ocorreu a partir das 18h desta quarta-feira (31).

Na partida de ida, em Belém, no novo Mangueirão, o Goiás venceu o Paysandu por 2 a 0 e abriu importante vantagem para o jogo de volta. O Esmeraldino pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com a taça inédita. Já o Paysandu precisa reverter a vantagem goiana e vencer por três gols de diferença para ficar com o tetracampeonato. Caso o Papão vença por dois gols de diferença, a taça da Copa Verde 2023 será decidida nas cobranças de pênaltis.