Goiás sufoca Paysandu na Serrinha, vence com folga e fatura título inédito da Copa Verde; veja

O Paysandu lutou como pôde, mas não foi desta vez que o tetracampeonato da Copa Verde veio. Depois de uma boa apresentação diante do Goiás, os paraenses não conseguiram reagir e reverter a longa vantagem goiana. Mesmo com um time bem postado em campo, o Papão perdeu por 2 a 1, deixando o título da Copa Verde no centro-oeste. Apesar da derrota, o Paysandu ainda é o maior campeão da competição, com três troféus.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Nem bem a partida começou e o Goiás se lançou ao ataque, conseguindo arrancar, após análise do VAR, uma penalidade máxima, aos cinco minutos de jogo, depois que Naylhor cometeu falta no interior da grande área. Após o lance, os jogadores ainda discutiram e o autor da falta levou um cartão amarelo. Com a discussão encerrada, Vinícius foi para a cobrança e bateu alto, sem chance de defesa para Gabriel Bernard, abrindo o placar a favor do Goiás.

Confira a transmissão da partida Lance a Lance

O melhor momento bicolor no início do jogo só aconteceu por volta dos 15 minutos, quando Bruno Alves finalizou no gol e conseguiu um escanteio. Após a cobrança a defesa afastou o perigo. Em linhas gerais, o sistema defensivo do Esmeraldino estava bem postado, forçando o Papão a avançar mais nas linhas laterais e recorrer às bolas lançadas pelo alto. Para chegar ao setor defensivo bicolor, os donos da casa adiantaram a marcação e seguraram a posse de bola por boa parte da primeira etapa.

Com o time mais avançado e o peso da torcida, o cenário se mostrou desfavorável ao bicolor paraense, que nessa altura já acumulava um placar desfavorável de 3 a 0 e precisava de três gols para levar a decisão aos pênaltis. Embora árdua, a missão foi executada e aos 22 o time quase empata, depois que João Vieira levantou a bola na área e Fernando Gabriel chutou de perna trocada, praticamente em cima do goleiro, que espalmou no susto. A partir daí o jogo ficou lá e cá e as emoções surgiam em ambos os lados do gramado.

Taticamente, o Paysandu forçava mais as jogadas com Bruno Alves e Roger, deslocado para a esquerda do ataque, mas até chegar no destino, muito se perdia pelo excesso de erros de passe, facilitando a vida do Goiás, que a cada erro imprimia um contra-ataque venenoso. Como aos 27 minutos, onde quase sai o terceiro gol, após nova falha na condução defensiva bicolor. No contrapé do ataque, o Paysandu devolveu a bola num cabeceio perigoso de Naylhor, defendido por Tadeu.

VEJA MAIS



O primeiro teve ainda um choque entre Matheus Peixoto e Gabriel Bernard, que resultou em outro pênalti em favor do Goiás, convertido por Gabriel Peixoto. Além de outra boa oportunidade aos 50, com a finalização de Bruno Melo e a defesa de Gabriel Bernard e uma tentativa bicolor com Wanderson, cortada também por Bruno Melo. Se com 1 a 0 já estava difícil, o segundo gol deixou a distância entre o Paysandu e o quarto título da Copa Verde acentuada.

Segundo tempo de sufoco

Com dois gols nas costas, o Paysandu foi o primeiro a mudar no segundo tempo, colocando Dalberto no lugar de Roger. Embora o primeiro gol tenha nascido pouco depois da mudança, o primeiro do Papão foi marcado em jogada de bola parada. Após cobrança de bola na grande área, Naylhor escorou de cabeça e Bruno Alves jogou o pé para marcar em favor do Paysandu. Ainda que o resultado estivesse longe de mudar o placar agregado, o Paysandu manteve o bom ritmo e criava com certa frequência.

Depois de algumas mudanças, o Paysandu se fortaleceu na cabeça de área, perdendo a mobilidade na troca rápida de passes, com três volantes em campo. Mesmo estando atrás no placar, o treinador preferiu segurar o time para evitar mais gols. E por chamar o adversário, a pressão goiana aumentou e a partida começou a ficar mais faltosa. Sabendo que dificilmente o placar seria revertido, o Paysandu passou a jogar com mais tranquilidade. As jogadas ofensivas continuavam saindo do forno, mas sem o mesmo ímpeto inicial.

Quanto mais o relógio avançava, mais perigosa ficava a partida e em dado momento os dois times já assustavam em contra-ataques rápidos, que deixavam a torcida goiana apreensiva na Serrinha. O Papão ainda fez outra mudança, colocando um zagueiro no lugar do meia João Vieira, deixando o time praticamente todo fechado. Embora tenha resistido bravamente, o Paysandu sucumbiu diante de um time mais estruturado, que oficialmente se tornou mais um campeão da Copa Verde, deixando o tetra bicolor para a próxima.

Ficha Técnica

Goiás x Paysandu

Data: 31/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Estádio Serrinha

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões Amarelos: Naylhor, Fernando Gabriel, Vicente, Mário Sérgio (Paysandu) Palácios, Zé Ricardo, Jhonny Lucas (Goiás)

Cartões Vermelhos: Paulo Henrique (Paysandu)

Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo Hugo; Simioni (Jhonny Lucas), Zé Ricardo, Maguinho, Palacios (Apodi); Vinícius (Alesson) e Matheus Peixoto (Gabriel Novaes).

Técnico: Emerson Ávila

Paysandu: Gabriel Bernard; Wanderson, Genilson, Naylhor e Vicente (Paulo Henrique); Roger (Dalberto), Gabriel Davis, João Vieira (Iarley); Fernando Gabriel (Juan Pitbull), Bruno Alves (Eric) e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos.