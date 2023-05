Torcedor cobra Paysandu durante sessão na Câmara Municipal de Belém: ‘espero dias melhores’

Participando de uma sessão na Câmara Municipal de Belém, nesta quarta-feira (31), o coordenador de futebol do Paysandu, Ricardo Lecheva, passou por um momento no mínimo cômico: ele foi cobrado por um torcedor que estava no plenário e pediu, de forma bem humorada, “dias melhores” no time.

“Gostaria de cumprimentar Ricardo Lecheva, multicampeão pelo Paysandu, ganhou tudo o que ele podia ganhar, e aproveitar o momento e pedir para que tenhamos dias melhores no nosso clube, porque a situação não tá fácil, obviamente o planejamento iniciado em janeiro não foi correto”, disse o torcedor Rubem Neto.

Confira o momento:

VEJA MAIS

A sessão da qual Lecheva e o torcedor participavam visava discutir o tema “Categorias de base, de 7 a 15 anos de idade, no Campeonato Paraense de Futebol”. Representantes de outros clubes paraenses também estavam presentes, assim como o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, jornalistas e entidades ligadas a proteção de crianças e adolescentes.