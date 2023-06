Paysandu nunca venceu o São José, próximo rival pela Série C

O fantasma do Z4 bate à porta do Paysandu, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. Para tentar fugir do perigo, o Papão volta a campo neste domingo (4), às 16h30, na Curuzu, contra um rival que nunca venceu: o São José.

Até o momento, foram apenas três jogos entre Paysandu e São José - todos pela Série C do Brasileiro. São dois empates e uma vitória do Zequinha, no ano passado. Com isso, o Papão tem um pequeno tabu para quebrar neste fim de semana.

Histórico recente

O primeiro confronto entre as equipes na história foi em 2 de junho de 2019, na estreia do técnico Hélio dos Anjos à frente do Bicola, também na Curuzu. A partida terminou empatada em 1 a 1 (Paulo Rangel marcou para o Papão).

Ainda em 2019, as equipes se enfrentaram no returno da fase de grupos e empataram novamente em 1 a 1, desta vez no Estádio Francisco Novelletto. Tomás Bastos fez para os bicolores.

Já em 2022, o Paysandu perdeu pela primeira contra a equipe gaúcha, mandante da partida. 2 a 0, Sendo dois gols de pênalti do goleiro artilheiro Fábio Rampi, ídolo do Zequinha.

Próximo desafio

Confira a lista de jogos até aqui entre Paysandu e São José

02/06/2019: Paysandu 1x1 São José

03/08/2019: São José 1x1 Paysandu

15/05/2022: São José 2x0 Paysandu