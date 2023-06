Paysandu inicia venda de ingressos para o jogo contra o São José-RS, na Curuzu; veja os valores

Próximo da zona de rebaixamento, na 16ª posição na tabela da Série C, o Paysandu volta a jogar em Belém pela Terceirona, dessa vez o Papão encara o São José-RS, neste domingo (4), na Curuzu, às 16h30, pela 7ª rodada da competição. Os ingressos para a partida já estão disponíveis.

O Paysandu divulgou os valores e locais das vendas de ingressos para o jogo contra o clube gaúcho. O torcedor poderá adquirir os bilhetes nos valores de R$40 o setor de arquibancada e R$80 as cadeiras. Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas Lobo, além do site.

A partida é importante para o clube paraense, que pode se aproximar do pelotão da frente na tabela em caso de vitória ou terminar a rodada na zona de rebaixamento. Com o término da Copa Verde, o clube bicolor terá apenas a Série C como foco, principal competição do clube na temporada e que sonha com o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.

Transmissão

Paysandu x São José-RS duelam pela 7ª rodada da Série C em Belém, na Curuzu, a partir das 16h30. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá a partida nas redes sociais do Grupo Liberal, Youtube, e na frequência 97,5MHz.