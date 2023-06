Paysandu regulariza meia Robinho e pode utilizar o atleta em jogos da Série C

Além do zagueiro Paulo, o técnico Marquinhos Santos ganhou outra novidade em seu elenco, para o próximo desafio do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro.

Recém-contratado, o meia Robinho teve seu nome oficialmente divulgado nesta quinta-feira (01/06), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Após sua saída do Avaí-SC, Robinho foi trazido para o clube com o objetivo de solucionar a carência de criação no meio-campo do Paysandu, seguindo a recomendação de Marquinhos Santos.

VEJA MAIS

Embora esteja regularizado, a participação do jogador ainda não foi confirmada pela comissão técnica, que atualmente está focada em realizar treinamentos físicos para assegurar que o atleta esteja em sua melhor forma.

Aos 35 anos, Robinho possui uma vasta experiência no futebol brasileiro, tendo passado por equipes renomadas como Palmeiras-SP, Cruzeiro-MG e Grêmio-RS.