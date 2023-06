Paysandu apresenta o zagueiro Paulão, novo reforço à Série C; veja

O Paysandu apresentou, na tarde desta quinta-feira (1º), o zagueiro Paulão, recém-contratado por indicação do técnico Marquinhos Santos. Aos 37 anos, o jogador vem num momento delicado, de reformulação no elenco e a necessidade de vencer para subir na tabela batendo à porta dos bicolores.

Paulão esteve recentemente no Cuiabá, mas não entra em campo profissionalmente há bastante tempo. "Meu último jogo foi na Série A do ano passado, pelo Cuiabá. Pra mim foi muito importante, porque passa o tempo e você precisa olhar um pouco para si. Eu me avaliei, decidi não parar, escolhi o Paysandu e o clube me escolheu", disse.

Mesmo sem atuar desde o fim do ano, o zagueiro se mostra confiante com o trabalho a ser desenvolvido no clube. "Sempre fui um cara que procurei me cuidar ao máximo, não sou um exemplo exímio de profissional, não sou o Cristiano Ronaldo, que todo mundo tem aquela comparação de um grande profissional, mas eu sempre me cuidei", garante.

A necessidade no setor defensivo bicolor tem sido observada pelo técnico Marquinhos Santos desde que chegou ao clube. Atualmente, o Paysandu conta com Genílson, Wanderson, Naylhor e Rodolfo Filemon.

O atleta de 1,87 já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está apto para o próximo compromisso, contra a equipe do São José-RS, no domingo (4), às 16h30, na Curuzu, pela 6ª rodada da competição.