RePa é inspiração para música de banda paraense Les Rita Pavone

O clássico mais disputado do mundo entre Remo e Paysandu - o consagrado RePa - foi a inspiração para a banda paraense Les Rita Pavone escrever uma nova canção. A música animada no estilo samba-rock “Hoje é dia de RexPa” será lançada nesta sexta-feira, dia 2, em todas as plataformas digitais traz a maior paixão dos gramados paraenses. A Les Rita Pavone tem se destacado no cenário musical independente. Em 2021, a banda concorreu ao prêmio Gabriel Tomaz de música brasileira, na categoria de hit do ano, com o single “Eva”.

“A música surgiu durante um ensaio em que o Arthur da Silva começou a improvisar uma levada e a letra que falava do ‘ReXPa’ e depois só tivemos o trabalho de burilar um pouco mais o arranjo para gravá-la”, explica o vocalista Gabriel Gaya, de 37 anos. A banda formada por Gabriel no vocal conta também com Arthur da Silva (violão e voz), Helênio Cézar (baixo), Jimmy Góes (guitarra), e Luiz Otávio de Moraes (bateria).

Apesar da composição sobre futebol, Gabriel confessa que o grupo não é de torcedores aficionados. Não existe nenhuma rivalidade entre os integrantes, mesmo com a divisão de torcidas. “Não, todo mundo na banda é desencanado com isso. Somos remistas e bicolores não tão praticantes...”, declara.

Devido aos compromissos particulares e trabalhos, os integrantes não têm o hábito de se reunir para assistir aos jogos. “Nem todos pelo que eu sei são muito ligados em futebol, eu particularmente gosto, mas a muito não vou nos estádios para torcer e fico feliz quando o Remo ganha. Quando perde também não é o fim do mundo para mim”, assume Gabriel.

O nome da banda surgiu em 2006, quando Gabriel estava na faculdade e começou a compor. Entretanto, o real começo da banda a partir do primeiro show em novembro de 2013. “O nome surgiu da mistura dos nomes dos artistas Rita Pavone - cantora de rock italiano que fez muito sucesso dos anos 60 - e Les Rita Mitsouko - expoente do rock francês dos anos 80 - o intuito nessa mistura foi gerar curiosidade e ao mesmo tempo não vincular a banda a nenhum gênero musical específico”, afirma.

A banda paraense já lançou neste ano a faixa “Guigueiros Guerreiros” e "Rádio AM" que integrarão o primeiro disco do grupo, intitulado “El Baile Rock” com previsão de lançamento no segundo semestre deste ano. Os singles misturam o Rock’n’Roll com influências latinas, e estão disponíveis em todas as plataformas musicais. A expectativa deles ainda é produzir clipes das canções do novo álbum, incluindo “Hoje é Dia de RexPA”.