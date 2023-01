Banda ‘Les Rita Pavone’ lança o single ‘Guigueiros Guerreiros’ no Apoena

A banda “Les Rita Pavone” lança o single “Guigueiros Guerreiros”, após uma pausa de um pouco mais de um ano. Celebrando o retorno, o grupo realiza o show "A Noite dos Guigueiros Guerreiros", neste domingo, 29, às 19h no Espaço Cultural Apoena. O evento conta com as participações especiais de Lucas Guimarães e Camilla Barbalho. O single é um 'reggae-crônica' sobre a experiência do músico da noite e está disponível nas principais plataformas de streaming.

A banda é formada atualmente por cinco integrantes: Gabriel Gaya (Voz), Arthur da Silva (Violão e voz), Helênio Cézar (Baixo), Jimmy Góes (Guitarra) e Luiz Otávio de Moraes (Bateria). Além de cantor, Gabriel Gaya é garçom no Bar do Parque e se orgulha das duas profissões. Questionada sobre o significado da música e a inspiração, ele contou que vem de uma expressão derivada de outro idioma. "Bem 'Guigueiros' é uma expressão abrasileirada que deriva do termo 'gig' que em inglês quer dizer: 'evento,espetáculo'. Então 'Guigueiro' basicamente é alguém que tá sempre atrás de um show e Guerreiro é porque eles são mesmo, por aguentar muitas vezes abuso do público, má remuneração ou enrolação na hora de pagar", disse explicando a jornada do profissional.

"O título da música também faz uma clara alusão ao clássico 'Regueiros Guerreiros' do Tribo de Jah, mas musicalmente a despeito de ser um reggae vai pra outro lugar", completou.

Sobre a pausa que o grupo fez, Gaya explica que foi necessária para que o grupo pudesse gravar as canções e transformar no primeiro disco da banda. "Esse hiato de lançamentos e shows veio da necessidade de parar e gravar essa e outras canções que tocamos durante esses quase 10 anos de banda. Eu diria, então, que não houve 'inspiração' e sim 'transpiração' no desafio de transpor um repertório que já tocamos há anos nos palcos para o registro fonográfico do primeiro disco da banda: 'El Baile Rock'", esclareceu.

O vocalista da banda está com boas expectativas para o show e acredita que o público irá gostar das surpresas que estão preparando. "As expectativas são as melhores possíveis... O Apoena é a casa em que a gente mais tocou nesses últimos anos e um espaço importantíssimo para a música paraense. O público pode esperar do nosso show bons momentos dançantes, alguns mais contemplativos com algumas surpresas pelo meio", revelou.

"A identificação pode vir de muitos lugares, de gostar do arranjo, de se identificar com a letra, de ser músico da noite ou se relacionar com eles mas falando especificamente do público paraense um fator de identificação é a citação a um dos locais mais célebres da cidade: 'Lobo's Bar'... Quem nunca amanheceu lá?!", disse bem humorado.

Com o retorno, Gabriel e a banda planejam lançar os singles do disco "El Baile Rock" e manter a agenda de shows. "Para o futuro próximo posso adiantar que esse ano iremos lançar vários singles referentes ao nosso primeiro disco 'El Baile Rock', sempre com shows especiais de lançamento dessas canções. Pretendemos também tornar a banda nacionalmente conhecida através da articulação com o nosso selo 'Maxilar' e se possível fazer shows fora do Estado. Além disso, lançar mais discos é um dos nossos maiores projetos a longo prazo", finalizou.

Serviço

Show: “A Noite dos Guigueiros Guerreiros”

Local:Espaço Cultural Apoena (Duque 450, em frente ao Santuário de Fátima)

Shows: Lucas Guimarães e Les Rita Pavone (participação especial Camilla Barbalho) e Dj Me Gusta

Data: Domingo, 29.

Horário: a partir das 19h

Ingressos: R$ 15,00 na bilheteria