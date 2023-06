Paysandu apresenta meia Robinho, que chega empolgado com a Série C: 'será a minha primeira vez'

O Paysandu apresentou nesta sexta-feira (2) o meia Robinho. O jogador estava no Avaí-SC e foi contratado por indicação do técnico Marquinhos Santos, estando regularizado para atuar na partida contra o São José-RS, no próximo domingo (4), em Belém, caso o comandante assim queira.

Robinho vem para cumprir uma função escassa no elenco bicolor e ao mesmo tempo fundamental para as pretensões de acesso. Além de ser um meia armador de ofício, o atleta tem vasta rodagem nas principais divisões do futebol brasileiro. Esta, segundo ele, será a sua primeira participação na Série C.

"Experiência de Série C eu não tenho, mas eu acho que tenho uma experiência muito grande no Campeonato Brasileiro, uma experiência de vencedor, muitos títulos graças a Deus e espero trazer tudo isso dentro de campo. Eu tenho uma Série B no currículo e o resto é tudo série A, mas eu estou motivado", admite.

Para o atleta a experiência no bicolor é praticamente uma redescoberta no futebol. Segundo o meia, ele nunca esteve em clubes das regiões Norte e Nordeste e a única vez que enfrentou o Paysandu, sequer foi na capital paraense. "Apesar disso, eu sei que é uma torcida que cobra muito, carrega o time. Sei que o torcedor está chateado, mas eu estou pensando para frente".

Aos 35 anos, Robinho chega depois de uma longa carreira marcada por passagens em alguns dos maiores times do Brasil, como Santos, Palmeiras e Grêmio. Apesar da distância com a realidade local, ele acredita que a maior dificuldade até o momento é a falta de treinos, que torna o entrosamento um pouco mais demorado.

"O maior problema até agora foi que não conseguimos treinar. Hoje será meu primeiro treino, essa é a maior dificuldade. As coisas acabam, sendo mais na base da conversa. A maior dificuldade até agora é essa. Muita gente fala que a Série C é um jogo de muita força. Não tenho como falar porque nunca joguei, mas é uma bola e 11 contra 11", garante Robinho, que não sabe se vai atuar neste domingo, mas tem na cabeça o que pretende fazer.

"Depois que passa dos 33 a gente perde um pouco da forma física, mas, acho que você compensa em outras coisas, na parte técnica, tática. Isso faz com que você se sobressaia sobre um menino. Eu me cuido e vou continuar fazendo isso. Sou um cara que gosta de trabalhar a parte tática, gosto de organizar o time em campo. Se o Marquinhos me escolher para fazer isso, eu vou cumprir minha função e espero ajudar o time a conseguir o acesso", finaliza.