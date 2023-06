Site projeta Paysandu entre os rebaixados para a Série D; confira

O início de Série C do Brasileiro do Paysandu está abaixo do esperado e isso reflete nas projeções. Segundo o site Chance de Gol, que faz análises estatísticas e projeta as campanhas das equipes, o Papão seria um dos clubes rebaixados para a Série D do Brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Com seis pontos em cinco jogos, sendo duas vitórias e três derrotas, o Paysandu se encontra na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. Ainda assim, de acordo com a plataforma, o Bicola possui 56% de risco de queda - a terceira maior.

Hoje, o site aponta que Manaus (85.1%), Floresta (58%), o rival Paysandu (56%) e Altos (55.8%) cairiam para a Quartona.

VEJA MAIS

Classificação

Já quando o assunto é classificação, a porcentagem bicolor é a terceira menor. De acordo com o Chance de Gol, a probabilidade do Paysandu avançar para o quadrangular de acesso é de apenas 2%. Apenas Manaus (0.1%) e Floresta (1.8%) possuem chances menores que a do Papão.

Próximo desafio

Com a missão de contrariar as projeções negativas, o Paysandu volta a campo neste domingo (4), às 16h30, contra o São José. A partida, que ocorre no Estádio da Curuzu, é válida pela sexta rodada da Terceirona 2023.

Acompanhe o duelo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.