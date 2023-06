Sem perder para o Paysandu, São José tira onda e provoca o Papão nas redes sociais; vídeo

O empate em 1 a 1 entre Paysandu x São José-RS, ontem, na Curuzu, manteve o Paysandu próximo da zona de rebaixamento na Série C, já o clube gaúcho está perto da zona de classificação. Após o jogo, o perfil oficial do Zequinha “tirou onda” com o clube paraense e seu mascote, o “Bicho Papão”.

O São José publicou um vídeo com funk e a legenda: “Medo do bicho Papão? Nãooooo”.

O clube paraense jamais venceu o São José-RS na história. Foram quatro jogos entre as equipes, todos pelo Campeonato Brasileiro da Série C, com três empates e uma vitória do Zequinha.

A próxima partida do Paysandu na Terceirona será na quarta-feira (7), às 19h, contra o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá nas redes sociais do Grupo Liberal, Youtube, além da frequência 97,5MHz.