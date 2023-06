Volante ex-Remo e Paysandu lança livro e vira mentor financeiro de jogadores de futebol; vídeo

Trilhar um caminho no futebol é o sonho de muitas crianças e jovens no Brasil, mas as dificuldades em ser um jogador profissional são grandes, distancias, falta de oportunidades e, os que conseguem, muitos não possuem um planejamento de vida, após o fim da carreira e não conseguem se manter financeiramente. O volante Lucas Siqueira, campeão com o remo e com o Paysandu, faz um trabalho desde 2019 de mentor financeiro de jogadores, em que ele ensina como poupar e investir.

Na semana passada, Lucas lançou um livro sobre educação financeira para jogadores e conversou com o núcleo de esportes de O Liberal sobre o início no futebol, carreira, dificuldades, planejamento e repasse de conhecimento aos atletas.

"Ouvimos muitas histórias de atletas e ex-atletas e passam seríssimas dificuldades financeiras, mesmo aqueles que conseguem ganhar muito bem durante a carreira, por isso é um assunto muito importante para os jogadores" - Lucas Siqueira, atleta de futebol.

Aos 34 anos e com uma carreira consolidada, Lucas Siqueira continua atuando no futebol e atualmente defende o Ituano-SP, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, mas quatro anos, iniciou um trabalho de despertar no jogador de futebol, a preocupação com o pós-carreira, como ajustar as finanças, poupar e investir seus ganhos mensalmente.

Volante Lucas Siqueira defendeu as camisas do Remo e do Paysandu (Samara Miranda / Remo - Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

O começo de tudo

Com mais de 15 anos de carreira profissional, Lucas planeja o futuro e quer repassar conhecimento aos companheiros de profissão. A falta de informação, planejamento e a idade cada vez mais pesando a hora de decidir de decidir se aposentar no futebol, são dificuldades que o atleta passa e que o meio-campista tenta dar um direcionamento aos amigos no mundo da bola.

“Falo esse trabalho desde 2019 que comecei a fazer palestra, fiz cursos, tem o perfil “Atleta que investe” [instagram], que eu passo conhecimento as pessoas e tenho recebido feedbacks, muitas histórias de transformações de atletas que mudaram a mentalidade e isso faz uma diferença absurda na vida deles, tanto pessoal, quanto na profissional, são famílias envolvida e é um trabalho muito gratificante e isso me move, para que as pessoas tenham uma melhor decisão financeira, que é um fator importante em nossas vidas e temos que dar atenção. Hoje tenho esse trabalho de mentoria, palestras, cursos para os jogadores para que possam aprender a investir, se planejar e ter melhores resultados financeiros”, disse.

Dedicação

O jogador afirmou que a educação financeira iniciou ainda em casa, com os pais, que se interessou pelo assunto e que decidiu entrar de cabeça após experiência com outros jogadores ainda jovem, em concentração para jogos e ouvindo histórias de um mundo em que queria viver, porém teria que se preparar para segurar as “broncas” de uma aposentadoria cedo.

"Não temos educação financeira nas escolas e vamos aprendendo no dia a dia. O jogador de futebol sai muito cedo de casa" - Lucas Siqueira, atleta de futebol.

“A educação financeira surgiu na minha vida em casa, com meus pais e com pessoas que nos criam e vai observando o comportamento financeiro dessas pessoas e vai moldando o nosso comportamento com o dinheiro. Não temos educação financeira nas escolas e vamos aprendendo no dia a dia. O jogador de futebol sai muito cedo de casa, sai com 15 anos, estava em formação e aprendi muitas coisas dentro das concentrações observando os jogadores mais velhos. Claro que temos exemplos positivos e negativos, mas tive a boa sorte de filtra esses exemplos, sempre fui um bom poupador, mas não tinha conhecimentos sobre investimentos. Conseguia guardar um dinheiro para realizar os meus objetivos e sonhos e já foi meio caminho andado, que era poupar parte dos meus ganhos. Depois fui estudando como investimento, fui aplicando, dando certo e tive a ideia de aplicar o conhecimento aos meus companheiros em que atuava nos clubes. Ouvimos muitas histórias de atletas e ex-atletas e passam seríssimas dificuldades financeiras, mesmo aqueles que conseguem ganhar muito bem durante a carreira, por isso é um assunto muito importante para os jogadores”, falou.

O livro

Lucas Siqueira lançou um livro “Evolução Financeira”, que foi lançado no último dia 1, em São Paulo (SP) e concilia o tempo entre jogos, viagens e concentração com cursos, lives e conversas sobre educação financeira com os amigos. O jogador foi chamado por uma editora para ser coautor do livro, que pode ser comprado através do direct de Lucas Siqueira, no Instagram.

“Recentemente fechei contrato com a Editora “Chave Mestra” para o lançamento do meu livro em coautoria com renomados especialistas do mercado financeiro. Me sinto honrado em ter sido selecionado entre grandes escritores do Brasil para fazer parte deste livro”, comentou.

Não é fácil

O volante explica que a vida de um jogador de futebol não é só carros, ostentação, viagens caras em lugares paradisíacos. É necessário ralar muito, abrir do convívio com familiares, amigos e dedicação, mas nada disso dá ao jogador de futebol, a certeza de ser bem remunerado, de ter estabilidade e que obtenha sucesso tanto na carreira, mas também na vida pessoal, dando o melhor para seus familiares.

“As dificuldades são grandes, principalmente no início, saí de casa com 15 anos, morava debaixo das arquibancadas do estádio do Friburguense, dificuldades imensas, no futebol não temos certeza de nada, temos que tentar dar o nosso melhor diariamente e sem a certeza de ter sucesso. O maior desafio dos atletas é saber o que fazer quando parar. O atleta se aposenta cedo e com uma vida inteira pela frente, mas não temos o hábito de buscar conhecimento, se desenvolver em outras áreas e quando a gente está parando, realmente ficamos sem um caminho a seguir, pois é difícil pensarmos em uma outra profissão. Falo aos jogadores a procurar conhecimento, se desenvolver em outras áreas, pois ali ele pode se encontrar e mesmo quando parar, ele terá mais um direcionamento. É um desafio grande que eles despertem para isso desde novo, não precisa esperar a carreira acabar para pensar. Isso vai fazer muita diferença na vida”, disse.

O pós-carreira

Lucas garante que ao após o final da carreira, continuará com o trabalho de mentoria financeira para atletas e afirmou que o repassar o conhecimento aos amigos é algo que o motiva.

“No pós-carreira penso muito sobre o assunto. Ser mentor financeiro de atletas será uma atividade que eu vou continuar fazendo quando eu parar de jogar, vou continuar no futebol mas em outras funções, mas esse trabalho de passar conhecimento aos jogadores vou manter e continuar, para que os atletas melhorem suas condições financeiras”, finalizou.

Remo e Paysandu

O jogador teve passagens marcantes pelo futebol paraense. Lucas Siqueira jogou em vários clubes do Brasil e defendeu as camisas do Paysandu e do Remo. Pelo Papão, Lucas Siqueira atuou na temporada 2016, com 52 jogos, oito gols e os títulos do Parazão e da Copa Verde. Com a camisa do Remo foram duas temporadas, com 85 jogos, nove gols e conquistou o título da Copa Verde (2021), além do acesso à Série B.