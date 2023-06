Bola aérea é responsável por 60% dos gols sofridos pelo Remo em 2023, aponta levantamento

O Remo conseguiu interromper uma sequência de derrotas fora de casa no último sábado (3), quando empatou em 1 a 1 com o Brusque pela Série C. No entanto, uma coisa chamou a atenção do torcedor azulino: a fragilidade da defesa em lances de bola aérea. Em toda a temporada, o Leão já tomou 20 gols em lances dessa natureza.

Esses números foram obtidos em um levantamento feito pelo jornalista Carlos Ferreira. De acordo com ele, 64,5% de todos os 31 gols tomados pelo Remo em 2023 foram originados em jogadas de bola aérea.

O último gol tomado em jogada de bola área ocorreu no sábado passado (3), diante do Brusque. Na ocasião, o Remo vencia o jogo até a reta final de partida, quando levou um empate e deixou de ganhar mais dois pontos fora de casa.

Problema para Catalá

O técnico Ricardo Catalá chegou no Remo há algumas semanas e parece que ainda não sabe como resolver o problema. Ou, pelo menos, não teve tempo de trabalhar uma estratégia. Desde que assumiu o Leão, o técnico ainda não teve uma semana de intervalo para poder treinar a equipe.

Catalá só terá esse tempo para treinos a partir do dia 11 de junho, quando o Leão enfrenta a Aparecidense-GO, fora de casa. Antes disso, a equipe azulina tem intervalos de cinco e três dias entre cada partida.

O próximo compromisso azulino, inclusive, será daqui a três dias. Na quinta-feira (8), o Leão encara o América-RN, pela sétima rodada da Série C, no Baenão. A partida terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com e transmissão ao vivo na Rádio Liberal.