Remo: Caso mantenha a média, Ricardo Catalá deve levar o Leão ao quadrangular de acesso

Já com o técnico Ricardo Catalá à frente, o Remo conquistou todos os pontos nesta Série C do Brasileiro. Após zerar em pontos nas quatro rodadas iniciais, o Leão acumula quatro pontos nos últimos dois jogos. Um aproveitamento que, caso persista, levaria o time ao quadrangular de acesso.

O desempenho do Remo com Ricardo Catalá é de 66,6%. Se manter este número a partir da próxima partida, o Leão alcançaria 26 dos 39 pontos que ainda têm em disputa. Ou seja, o Leão chegaria a 30, número que é praticamente garantia de classificação.

No geral, com quatro pontos em seis rodadas, o Remo tem apenas 22% de aproveitamento. Se a média se mantiver nas próximas rodadas, o Leão somaria somente entre oito e nove pontos. Com isso, o Leão terminaria a primeira fase com, no máximo, 13 pontos e seria rebaixado com, provalmente, a pior campanha desta edição.

Para evitar que o pior ocorra, o Remo volta a campo nesta quinta-feira (8), às 16h30, contra o América-RN, no Estádio do Baenão. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.