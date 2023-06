Torcedores do Remo comemoram dispensa do atacante Rogério: 'Deus ouviu minhas orações'; vídeo

Após anúncio da dispensa do atacante Rogério, pela diretoria do Remo, torcedores comemoraram nas redes sociais a saída do atacante. No perfil Chaves Remista, que é administrado por torcedores, um vídeo do pênalti batido por Rogério na semifinal da Copa Verde foi postado, com a música “Vá com Deus”, da cantora Roberta Miranda.

Veja alguns comentários

“Amém! Graças a Deus. Demorou mas Deus ouviu minhas orações” – Leandro Souza

“Mesmo diretor que trouxe o Pimpão, trouxe ele” – Marcelo Silva

“Mas ele deu uma grande alegria à torcida indo embora” – Taygra Villacorta

“Pensa em um jogador que não quero ver nem pintado” – Vinícius Santiago

“O Remo agradeceu os serviços prestados? Que serviços?” – Jeferson Costa

“Que nunca mais volte” – Gabriel Monteiro

Rogério fez apenas quatro partidas com a camisa do Remo e nem chegou a ser inscrito no Campeonato Brasileiro da Série C.