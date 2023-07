Neymar se reapresenta no PSG mas não é confirmado em amistosos

Após meses em recuperação de uma lesão no tornozelo direito, Neymar se reapresentou no PSG nesta segunda-feira (10), para a pré-temporada. Na ocasião, foram realizados exames médicos e testes físicos no novo CT do time parisiense, em Possy.

Mesmo apresentando mobilidade, as condições do atacante não são as melhores para os próximos amistosos de pré-temporada do PSG, que começam a partir do dia 21 deste mês. De acordo com o jornal francês ‘L’Equipe’, Neymar deixou de fazer movimentos que forçassem o tornozelo direito nos testes de reapresentação no time.

Ainda assim, o clube conta com a presença do craque nos treinamentos sob comando do novo técnico, Luis Henrique, para garantir a recuperação completa. Em março deste ano, Neymar realizou uma cirurgia para recuperar a lesão no tornozelo direito e está sem atuar desde então.

O período de inatividade do jogador brasileiro é o maior de sua carreira. Com o risco de uma nova lesão muscular, o PSG tem cautela em utilizar o craque nos jogos de pré-temporada.

Na sexta-feira (21), o Paris Saint-Germain joga o primeiro amistoso da pré-temporada contra o Le Havre, em Possy. Em seguida, o time realizará uma série de amistosos no Japão. O PSG encara o Al-Nassr no dia 25 de julho, o Cerezo Osaka, no dia 28, e por fim o Inter de Milão, no dia 1 de agosto.

Treinado por Luis Henrique, o elenco faz sua estreia oficial na temporada no dia 13 de agosto, em uma partida em casa, contra o Lorient.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)