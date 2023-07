Série B1 do Parazão: Santa Rosa vai realizar seleção de novos atletas em Marapanim

O Santa Rosa Esporte Clube, que vai disputar o Campeonato Paraense B1, a famosa Segundinha, e em preparação para a competição, o clube vai realizar uma seleção para novos talentos em Marapanim, nordeste paraense, no próximo sábado (15) e domingo (16), no Estádio Municipal da cidade, a partir das 9h.

Os jovens, de 16 a 23 anos, que se interessarem devem comparecer ao local com as próprias chuteiras para demonstrar o talento com a bola. Segundo o diretor executivo do clube, David Merabet, os selecionados terão a oportunidade de assinar profissionalmente com o time.

“Caso encontremos algum atleta com as características que estamos buscando, ele fará parte do grupo, irá disputar a Segundinha do Paraense pelo Santinha, e claro, assinará contrato profissional”, afirmou.

Ainda de acordo com o executivo, Marapanim foi escolhida por ser um celeiro de talentos para o futebol profissional, e o clube pretende levar esses talentos para os holofotes nacionais e, quem sabe, internacionais.

“Nós conhecemos bem a região, sempre monitoramos os campeonatos locais de perto, sabemos que tem grande material por lá. Já saíram grandes jogadores da região, como o Rony do Palmeiras. Além do que, somos filhos de Marapanim, presidente e alguns diretores, e na nossa gestão profissional queremos descobrir e revelar novos atletas para negociar com o cenário nacional, e lá estamos esperando uma grande oferta desse potencial”, explicou.

O elenco selecionado deve iniciar os treinos na próxima semana. O plantel terá ainda a volta do atacante Rogerinho, que foi um dos artilheiros da última edição da Segundinha. O técnico ainda não está definido, mas o time tenta acertar o empréstimo de João Nasser Neto, o Netão, que comandou a equipe na campanha do ano passado e agora está no Sub-20 do Paysandu.

A equipe do Santa Rosa também já apresentou os uniformes que devem ser utilizados na Segundinha. O design ficou por conta de Obadias Souza, que ficou famoso nacionalmente por criar escudos 3D de times da Série A com o uso de inteligência artificial.

santa rosa ec Divulgação / Santa Rosa EC Divulgação / Santa Rosa EC Divulgação / Santa Rosa EC

A competição já teve os grupos definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF), com o Santa Rosa no Grupo A, junto com Capitão Poço, Paragominas, Tiradentes e Paraense. Os confrontos também já foram definidos pela FPF, e a estreia do Santinha está marcada para 19 de agosto, contra o Capitão Poço.