Clubes da Segundinha pedem mudança nos critérios de acesso da Terceira Divisão do Parazão

Os presidentes do Vila Rica e do Santa Rosa, clubes participantes da Série B1 do Parazão, a Segundinha, protocolaram um documento na Federação Paraense de Futebol (FPF) solicitando uma alteração no regulamento do torneio. O motivo, segundo os dirigentes, seria uma discordância dos critérios de acesso e descenso utilizados entre a Segunda Divisão estadual e a Série B2, a Terceirona.

De acordo com o documento protocolado na FPF, ficou decidido no congresso técnico da Segundinha, que foi realizado na última quarta-feira (7), que os times que ascenderem da Série B2 já participaram da B1 no mesmo ano. Para os mandatários de Vila Rica e Santa Rosa, a medida fere o regulamento atual da competição.

Protocolo pede mudança no regulamento da Segundinha (Divulgação)

Eles afirmam que o regulamento da Segundinha deve ser o mesmo que foi aprovado para a edição de 2022, conforme é previsto no estatuto do torcedor. No entanto, o torneio da última temporada não previa que times que ascenderam de divisões inferiores disputem a divisão superior no mesmo ano.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, para ouvir um posicionamento da entidade sobre o caso. No entanto, a reportagem não obteve resposta.

A Terceira Divisão do Parazão começa neste sábado (10). Às 9h30, no campo 1 do CEJU, o Belenense encara o Vênus. Já às 10h, o Pedreira enfrenta o Paraense, no campo 2 do CEJU.