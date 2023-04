FPF divulga tabela e regulamento da Terceira Divisão do Parazão; veja os clubes participantes

A temporada de 2023 no futebol paraense terá novidade. A Federação paraense de Futebol (FPF) divulgou em seu site oficial, a tabela da Terceira Divisão do Parazão, que é chamada de Série B2. Ao todo, eis clubes irão disputar a competição e apensas dois sobem para a Segundinha de 2024.

A instituição que comanda o futebol estadual informou que Grêmio Carajás, Pedreira, Pinheirense, Paraense, Altamira e Tesla serão os clubes participantes da Terceirona do Parazão. Os clubes disputarão a competição em pontos corridos, no sistema de todos contra todos. Os dois melhores colocados fazem a decisão da competição. Apenas cinco das sete rodadas foram divulgadas pela federação. As datas, horários e locais das partidas não foram definidas pela FPF, porém, a previsão é que a competição inicie no dia 3 de junho.

O Parazão da Terceira divisão também seguirá o modelo de disputa da Segundinha, com jogadores Sub-23, podendo inscrever apenas cinco atletas acima dessa faixa etária.

VEJA A TABELA

1ª rodada

Grêmio Carajás x Paraense

Pedreira x Altamira

Pinheirense x Tesla

2ª rodada

Pedreira x Vênus

Grêmio Carajás x Pinheirense

Altamira x Tesla

3ª rodada

Vênus x Tesla

Altamira x Grêmio Carajás

Pedreira x Paraense

4ª rodada

Vênus x Altamira

Pinheirense x Paraense

Pedreira x Tesla

5ª rodada

Altamira x Paraense

Vênus x Pinheirense

Pedreira x Grêmio Carajás