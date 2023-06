Terceira Divisão do Parazão começa neste final de semana; veja os clubes e os confrontos

O futebol paraense ganhou mais uma competição oficial. O Campeonato Paraense Série B2, a Terceira Divisão estadual, terá início neste sábado (10) e contará com a presença de seis clubes, que buscam o acesso para a famosa Segundinha.

Após ter o início adiado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), as novas datas foram divulgadas e a competição inicia com um jogo neste final de semana. O Parazão da Terceira Divisão terá seis clubes, que se enfrentam em turno único, com os dois primeiros colocados se classificando para final e consequentemente conquistando o acesso para a Segundinha.

As duas primeiras partidas serão entrem Pedreira x Paraense, que duelam neste sábado (10), às 10h, no Campo 2 do CEJU, em Belém., além de Pinheirense x Tesla, que se enfrentam também no sábado (10), às 9h30, no Campo 1 do CEJU. Além de Pedreira, Paraense, Pinheirense, Tesla, participam da Terceira Divisão do Parazão o Vênus e o Belenense.

Jogos da 1ª rodada da Série B2 do Paraense:

10/06 | 09h30 - Belenense x Vênus (Ceju, Campo 1 - Belém)

10/06 | 10h00 - Pedreira x Paraense (Ceju, Campo 3 - Belém)

13/06 | 09h30 - Pinheirense x Tesla (Abelardo Conduru - Icoaraci)