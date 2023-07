FPF divulga tabela da Série B1 do Campeonato Paraense, a Segundinha; confira

A Federação Paraense de Futebol divulgou, neste final de semana, a tabela da Segunda Divisão do Campeonato Paraense, desde o ano passado renomeada para Série B1 do Parazão. O torneio tem 20 clubes, inicia no dia 16 de agosto e já conta com os atuais campeão e vice da Série B2, a Terceira Divisão estadual (Pinheirense e Paraense).

Regulamento

Com quatro grupos de cinco equipes, a primeira fase do torneio terá cinco rodadas - jogos apenas de ida. Os três primeiros classificados avançam para o mata-mata. Com isso, as quartas de final serão feitas em dois estágios. No primeiro, os segundos e terceiros colocados se enfrentam. Quem vencer, encara os líderes na próxima etapa das quartas de final. Os ganhadores se classificam para as semis.

A Segundinha 2023 começa com jogos no meio de semana. Confira a tabela da primeira rodada:

Quarta-feira (16/8)

9h30

Tiradentes x Paraense - Ceju/Campo 1

Esmac x Izabelense - Ceju / Campo 2

Fonte Nova x Sport Belém - Ceju/Campo 3

15h30

Carajás x Canaã - Rosenão

19h

Paragominas x Capitão Poço - Arena Verde

Quinta-feira (17/8)

9h30

Amazônia x Vila Rica - Desportiva

Pinheirense x São Raimundo - Abelardo Condurú

16h

CAP x Parauapebas - Rosenão

Ano passado

Em 2022, a final foi disputada entre Cametá e São Francisco, as duas equipes que subiram à elite do Campeonato Paraense. O Mapará Elétrico venceu os dois jogos (1 a 0 e 2 a 0) e conquistou o título da Segundinha.

Neste ano, as chaves foram definidas desta forma:

Chave A

Paragominas

Capitão Poço

Tiradentes

Paraense

Santa Rosa

Chave B

Fonte Nova

Sport Belém

Esmac

Izabelense

Santos

Chave C

Amazônia

Vila RIca

Pinheirense

São Raimundo

União Paraense

Chave D

CAP

Parauapebas

Carajás

Canaã

Gavião Kykatêgê