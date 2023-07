Seleção Brasileira Feminina fará jogo-treino contra a China na próxima quinta-feira (13)

A Seleção Brasileira feminina realizará um jogo-treino contra a Seleção da China, na próxima quinta-feira (13). A partida deve ser realizada em Gold Coast, onde as brasileiras estão fazendo a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2023, e com as portas fechadas para a imprensa e torcedores.

O teste é mais uma preparação das jogadoras para o primeiro jogo do Mundial, contra o Panamá, dia 24 de julho, em Adelaide. Os dois times estão no Grupo F, com França e Jamaica.



Já a China está no Grupo D, e está concentrando os treinos em Adelaide, para a estreia em 22 de julho contra a Dinamarca. As chinesas devem se deslocar até Gold Coast para o encontro com a Seleção de Pia Sundhage, no hotel das brasileiras.

Com treinos de apenas 11 contra 11, de escalações misturadas, Sundhage deve utilizar o teste para encaminhar a escalação para a estreia do Brasil na Copa.