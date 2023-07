Copa do Mundo Feminina 2023: dias de jogos da Seleção não devem ser feriados; saiba mais

A Seleção Brasileira já tem certa para estrear na Copa do Mundo Feminina 2023, na segunda-feira, 24 de julho, às 8h (horário de Brasília) contra o Panamá. Em pleno horário comercial, a partida de estreia, assim como as outras contra França e Jamaica, não devem promover folgas para quem desejar assistir.

Apesar da ministra do esporte, Ana Moser, ter tentado mudar isso, propondo um ponto facultativo em dias de jogos da Seleção, como é feito tradicionalmente durante o Mundial masculino, o Governo Federal não publicou nenhuma resolução acatando o pedido. Moser chegou a comparar as situações.

“Vamos estar torcendo demais, vamos estar super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo nos dias de jogos. Quando tem jogo no masculino, não tem folga? Então, vamos tentar fazer o mesmo, dar a mesma importância”, declarou a ministra.

Caso o cenário mude e a ideia vá para a frente, podem ser declarados até sete pontos facultativos entre julho e agosto. Para isso é preciso que o Brasil chegue à final da competição.

No entanto, uma cidade do Brasil já adotou o ponto facultativo nos dias de jogos femininos. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a Câmara Municipal aprovou que os servidores da Casa tenham o direito de assistir aos jogos da Seleção feminina.