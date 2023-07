Copa do Mundo Feminina 2023: Seleção Brasileira chega à Austrália e começa oficialmente preparação

A Seleção Brasileira feminina já desembarcou em solo australiano para a disputa da Copa do Mundo 2023, que começa no dia 20 de julho. Com o primeiro desafio marcado para o dia 24, contra o Panamá, a Seleção já começa oficialmente a preparação para o Mundial, com uma pequena pausa para adaptação ao fuso-horário na quarta-feira (4), um trabalho que já começou durante o vôo, com um cuidado para que as atletas dormissem em horários específicos, além de uma alimentação especial.

“Tentaram acostumar a gente no horário já daqui e não do Brasil, mas confesso que foi bem difícil se manter acordada. Mas sabemos que é para nosso melhor e chegar aqui da melhor maneira possível”, declarou a zagueira Antonia.

O primeiro treino oficial da Seleção na Austrália está marcado para quinta-feira (7), às 11h no horário local de Gold Coast (22h de quarta-feira, horário de Brasília). As jogadoras têm apenas uma folga prevista na segunda-feira (10).



No dia 18, a equipe deve se deslocar até Brisbane, de ônibus, em um trajeto que dura cerca de uma hora, dependendo do trânsito. A cidade deve servir de base oficial da Seleção durante toda a primeira fase do Mundial.

A estreia contra o Panamá vai ser realizada na cidade de Adelaide. Depois a Seleção enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane, e a Jamaica, dia 2 de agosto, em Melbourne.