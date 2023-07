Brasil x Chile: Seleção Brasileira Feminina goleia e arruma as malas para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Feminina goleou o Chile por 4 a 0 neste domingo (2) diante de quase 16 mil torcedores. As equipes se enfrentaram no Mané Garrincha, em Brasília (DF), para um amistoso, o qual foi o último antes da estreia na Copa do Mundo 2023, que começa no dia 20 deste mês. As brasileiras souberam aproveitar as oportunidades e cravaram o amplo placar com gols de Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geyse.

No começo do jogo, aos quatro minutos do primeiro tempo, Nycole recebeu a bola pela direita e cruzou para Gabi Nunes. A atacante subiu entre duas marcadoras e cabeceou no ângulo direito. A goleira chilena Canales ainda deu um tapinha na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Apesar de duas bolas na trave no primeiro tempo, o Chile não conseguiu grandes chances na segunda metade do confronto.

Ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, Duda Sampaio recebeu a bola na medida de Antônia e cabeceou no canto esquerdo de Canales. Sete minutos depois, foi a vez de Luana balançar a rede. A meio-campista pegou a sobra da bola e tirou do goleiro na grande área. O Brasil mostrou domínio na bola aérea. Tamires jogou para Geyse Ferreira, que de cabeça fez a bola cair no canto da goleira chilena.

Anteriormente, a técnica Pia Sundhage havia dito que iria poupar Marta para o amistoso. No entanto, os torcedores gritam pela estrela da Seleção para que jogasse os últimos minutos restantes da partida. Pia deu o braço a torcer e Marta entrou aos 74 minutos para felicitar quem assistiu ao jogo.