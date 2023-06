Em sua sexta Copa do Mundo, Marta não é garantida como titular por Pia Sundhage

Sem surpresas em sua convocação, aos 37 anos, Marta está pronta para sua sexta Copa do Mundo. A atacante é uma das 23 jogadoras que vai para a Austrália e Nova Zelândia em busca do sonhado título Mundial, sob comando da técnica sueca Pia Sundhage, que exaltou a jogadora.

“Parece música aos meus ouvidos quando uma jogadora fala sobre outras. Marta é rainha, é ícone, só de estar por perto dela, é contagioso. Ela é generosa, tem muita energia. Eu já disse algumas vezes, que na parte final do campo, ela é uma das melhores. Estar perto dela, ter a chance de estar perto dela, é muito importante”, disse a técnica.

No entanto, a técnica não garantiu que a camisa 10 vá ser titular na competição. “Se ela vai estar como titular, não sei. Mas o papel que eu der para ela, tenho certeza de que ela vai fazer bem”, afirmou Pia.

VEJA MAIS

Marta voltou a jogar com sua equipe, Orlando Pride, há pouco tempo, depois de ficar 11 meses afastada por conta de uma lesão no joelho entre 2022 e 2023. Ela tem 14 partidas na temporada, pela Seleção e pelo clube estadunidense. Mas, Pia Sundhage fez questão de frisar que a atacante não está sozinha.

“Marta merece muitas coisas. Pressão é a palavra errada. Parece algo negativo. Sou sortuda por estar perto da Marta. É muito especial. Podemos usar o nome e a pessoa Marta de forma positiva. Por exemplo, você poderia imaginar, se ganharmos o primeiro jogo, o que isso vai fazer com o Brasil e a Marta? O Brasil não é uma só jogadora, mas um time. A Marta é a melhor por ser a melhor jogadora em equipe. Nós gostaríamos de ganhar para o Brasil, e a Marta é brasileira”, disse.

Ausência de Cristiane

A ausência mais sentida pelo público foi a da atacante Cristiane. A jogadora, de 38 anos, é artilheira do Santos e brilhou na última Copa do Mundo, e já acumula 55 gols com a Canarinha. No entanto, não é convocada por Sundhage desde fevereiro de 2021.

Ao ser questionada sobre a ausência da atacante, Pia desviou do assunto. “Acho que, para mostrar respeito às 26 jogadoras que estamos levando, quero falar destas jogadoras. Elas são o principal na Copa do Mundo”, disse.