Copa do Mundo 2023: técnica Pia Sundhage detalha preparação da Seleção Brasileira feminina

Em menos de um mês, a bola vai rolar na Copa do Mundo Feminina 2023, na Austrália e Nova Zelândia. Com estreia prevista para o dia 24 de julho, a Seleção Brasileira está na reta final das preparações, e mesmo antes da convocação, marcada para a próxima terça-feira (27), a técnica Pia Sundhage já se concentra na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, com 13 jogadoras, fazendo os ajustes finais para o mundial.

Com o tempo para treinos apertado, a técnica sabe que cada momento importa, e com a impossibilidade de fazer grandes trabalhos coletivos no momento, o foco agora são os ajustes táticos e trabalho físico para recuperar as jogadoras que estavam de férias de seus respectivos clubes, enquanto aguarda as que ainda estão em atividade nos Estados Unidos e Brasil.

“Temos jogadoras atuando nos EUA, Kerolin está marcando gols, Debinha está marcando gols. E temos jogadoras atuando no momento no Brasileirão, isso é muito diferente. O que queremos é ter as jogadoras no mesmo lugar para melhorar a resistência e a forma, é por isso que estamos tendo esse período de treinos aqui”, disse a técnica, em entrevista antes de um dos treinos no CT da CBF.



Apesar de as jogadoras da Granja estarem no “radar” da treinadora, nem todas têm presença garantida no mundial. Depois da convocação na terça-feira, uma corrida contra o tempo deve começar para a preparação das jogadoras e para as viagens já planejadas. A primeira parada é em Brasília, para o amistoso de despedida contra o Chile, no dia 2 de julho.

Após a partida, a equipe parte para a Austrália, mais precisamente em Gold Coast. A maior preocupação da treinadora é o fuso-horário e o jet lag (período de adaptação), da equipe. A cidade no litoral oeste australiano tem o relógio 13h à frente do horário de Brasília.

“O próximo passo é nos preparar para o fuso horário, temos uma equipe médica preparando tudo para a gente saber quantos dias serão necessários para ter o menor período de jet leg. Como treinadora, eu quero ir logo para os treinos já no primeiro dia, mas eu não posso fazer isso porque teremos o jet leg”, explicou Pia.

Para a treinadora, não é hora de inventar novas táticas, mas apenas trabalhar em cima do o que as jogadoras da equipe já vão saber e dos esquemas de jogo, antes da grande estreia contra o Panamá.

“Assim que a gente for para o campo, é hora de repetir. Repetir o que é importante na defesa, o que é importante no ataque, que estilos de ataque podemos ter, repetir, repetir, e ter conversas individuais para lembrar a elas o que precisamos fazer juntas. É hora de muita repetição, não acho que vamos trazer algo novo, não temos tempo para isso”, afirmou Sundhage.

Para a treinadora sueca, o aproveitamento dos treinos em solo australiano vão ser essenciais para o sucesso da equipe no mundial.

“A parte mais difícil é definir as prioridades. Quantos cruzamentos, quantos escanteios nós devemos treinar. Nós só temos 24 horas por dia, acho que o tempo e as prioridades corretas vão decidir se vamos jogar muitas partidas [na Copa do Mundo] ou não”, finalizou