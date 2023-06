Às vésperas de convocação para a Copa do Mundo, Marta desmente lesão

A atacante Marta utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para transmitir uma mensagem tranquilizadora aos fãs brasileiros, negando qualquer lesão antes da Copa do Mundo de 2023. Embora tenha sido poupada do último confronto do Orlando Pride devido a um leve desconforto muscular, a camisa 10 já está de volta aos treinamentos com a equipe.

"Será que vocês realmente acompanham futebol? Estão afirmando que estou retornando de uma lesão. Estou voltando de lesão desde fevereiro? Está tudo bem por aqui, o trabalho continua", declarou a jogadora, enfatizando seu estado físico.

No próximo dia 27 de junho, a técnica Pia Sundhage anunciará as 23 jogadoras convocadas para representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina.

Em uma entrevista concedida ao "Esportudo Podcast", Fran, ex-jogadora da seleção e atual comentarista esportiva, expressou preocupação com a situação de Marta. A jogadora ficou fora das competições por quase um ano devido a uma cirurgia no joelho, retornando apenas em fevereiro.

Como esposa de Andressa Alves, também jogadora da seleção, Fran afirmou que não incluiria Marta na lista para a Copa, preocupada com a condição física da craque. No entanto, ela destacou que compreenderá caso Pia decida convocar a camisa 10, levando em consideração a experiência da jogadora, eleita seis vezes como a melhor do mundo.

Marta participou de dez dos doze jogos do Orlando Pride na National Women's Soccer League (NWSL), a liga profissional feminina dos Estados Unidos, que começou no final de março. No vídeo gravado a caminho do treino, a jogadora deixou em aberto a possibilidade de atuar neste sábado contra o Kansas City Current, equipe na qual sua companheira de seleção, Debinha, também joga.

"Já temos um jogo no sábado, e é contra o time da Deb. Estamos te esperando, Deb, venha com tudo", disse Marta entusiasmada.