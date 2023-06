Governador Helder cita articulação para jogo da Seleção no Mangueirão ainda em 2023: '2º semestre'

A CBF vai definir os locais de mando de jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 levando em consideração a logística de viagem, ou seja, evitando longos trechos aéreos para minimizar o desgaste dos jogadores. A região Norte entra na rota de possibilidades, como já adiantou O Liberal na última segunda-feira (19). E, nesta terça, o governador Helder Barbalho veio a público afirmar que está trabalhando para que o Mangueirão seja palco de uma partida do Brasil ainda em 2023.

"Estamos trabalhando na articulação para que o jogo da Seleção Brasileira de Futebol nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seja realizado no Pará, tendo como palco para a partida o Novo Mangueirão", postou Helder no Twitter.

"Hoje [terça, 20] reuni com o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, e representantes da FPF para tratar sobre o assunto. A expectativa é que a partida seja no 2º semestre deste ano", afirmou.

Entre os jogos com mando de campo da Seleção Brasileira, duas possibilidades ganham força do ponto de vista da logística: a estreia nas Eliminatórias contra a Bolívia, no dia 4 de setembro; e o clássico contra a Argentina, em 21 de novembro, pela 6ª rodada da competição.

Isso acontece porque as Datas FIFA são reservadas sempre para dois compromissos das seleções - um dentro e outro fora de casa. No caso das duas primeiras rodadas, o jogo posterior à estreia contra a Bolívia fora de casa contra o Peru, em Lima - portanto, mais próximo à região Norte brasileira.

Já na 5ª rodada, que será disputada na semana anterior ao duelo contra os "Hermanos", a Seleção vai encarar a Colômbia, no dia 13 de novembro, na Colômbia, cuja rota aérea também passa pelos estados da região Norte. A partida contra a Argentina será a última do Brasil este ano.

Jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2026

04/09/23 - Brasil x Bolívia 12/09/23 - Peru x Brasil 09/10/23 - Brasil x Venezuela 17/10/23 - Uruguai x Brasil 13/11/23 - Colômbia x Brasil 21/11/23 - Brasil x Argentina 02/09/24 - Brasil x Equador 10/09/24 - Paraguai x Brasil 07/10/24 - Chile x Brasil 15/10/24 - Brasil x Peru 11/11/24 - Venezuela x Brasil 19/11/24 - Brasil x Uruguai 17/03/25 - Brasil x Colômbia 25/03/25 - Argentina x Brasil 02/06/25 - Equador x Brasil 10/06/25 - Brasil x Paraguai 01/09/25 - Brasil x Chile 09/09/25 - Bolívia x Brasil