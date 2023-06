Negociação com Carlo Ancelotti: confira os pontos ainda não definidos entre o técnico e a CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está cada vez mais próxima de garantir a contratação de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026. No entanto, ainda existem questões pendentes a serem resolvidas com o técnico italiano.

Desde o início do ano, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem mantido conversas pessoais e à distância com Ancelotti, abordando questões financeiras e de trabalho. Embora a data exata em que Ancelotti assumirá o cargo seja o ponto principal, há outros assuntos em aberto.

A CBF expressou o desejo de contar com Ancelotti antes do término de seu contrato com o Real Madrid, previsto para junho de 2024. No entanto, de acordo com o jornalista André Rizek, do canal Sportv, a entidade bateu o martelo e concordou em esperar pelo técnico italiano até o ano que vem. Ainda assim, é necessário alinhar como será o período de transição até sua chegada, já que a seleção brasileira terá pelo menos oito jogos nesse intervalo.

Ancelotti está atualmente de férias e, segundo a imprensa espanhola, está envolvido no planejamento do Real Madrid para a temporada 2023/2024.

Enquanto aguarda a chegada de Ancelotti, a seleção brasileira enfrenta Senegal nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa. A equipe continuará sob o comando interino de Ramon Menezes.

Confira as principais pendências a serem resolvidas:

Treinador interino: enquanto aguarda a chegada de Ancelotti, o Brasil terá um treinador interino, mas ainda não há definição sobre quem ocupará esse cargo. Já está certo que Davide Ancelotti, filho e auxiliar do treinador, não será o escolhido, para evitar conflitos com o Real Madrid. Uma possibilidade é a permanência de Ramon Menezes, que comandou a seleção brasileira nas duas primeiras datas FIFA de 2023. Essa decisão também afetará diretamente a escolha do técnico da seleção olímpica. A expectativa é que a definição seja anunciada até o final deste mês, prazo estabelecido por Ednaldo Rodrigues para concluir as negociações com Ancelotti. Segundo o jornalista André Rizek, o técnico do Real Madrid também indicará um profissional na Europa para auxiliar nesse período de transição.

Coordenador da Seleção: desde o início do ano, o cargo de coordenador da seleção está vago, após a demissão de Juninho Paulista. Ricardo Gomes assumiu interinamente essa função desde então. Os ex-jogadores Kaká e Falcão, ambos próximos de Ancelotti, foram cogitados para o cargo, mas ainda não há definição sobre quem será escolhido. Também não está descartada a possibilidade de o cargo ser extinto, e suas responsabilidades serem assumidas pelo presidente Ednaldo Rodrigues e outros profissionais da CBF.

Comissão técnica: Ancelotti já discutiu com a CBF sobre os profissionais que poderão acompanhá-lo na seleção, mas ainda não há acordo. Além do técnico Tite, o preparador físico Fábio Mahseredjian deixou a seleção, e interinos ocuparam esse cargo nas duas datas FIFA de 2023. Entre os membros da comissão técnica que estiveram na Copa do Mundo de 2022, o fisiologista Guilherme Passos e os analistas Thomaz Koerich e Bruno Baquete permaneceram como funcionários da CBF. A equipe também conta com outros profissionais que se juntam à seleção em momentos específicos, como o médico Rodrigo Lasmar, o preparador de goleiros Taffarel e fisioterapeutas, massagistas e roupeiros.

Local de trabalho: ainda não foi discutido se Ancelotti se mudará para o Brasil ou permanecerá na Europa, fazendo viagens esporádicas à América do Sul. Fontes ligadas à CBF afirmam que esse assunto ainda não entrou em pauta nas conversas com o treinador. Tite e sua equipe costumavam trabalhar no prédio da confederação brasileira, no Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, mas essa não é considerada uma questão essencial pela entidade.