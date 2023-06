Conheça Carlo Ancelotti, técnico que deve assumir a Seleção Brasileira em 2024

Carlo Ancelotti fechou acordo com a Seleção Brasileira e assumirá o comando da equipe em 2024. O renomado treinador italiano, de 64 anos, atualmente sob contrato com o Real Madrid até junho do próximo ano, trará sua vasta experiência para liderar os jogadores brasileiros. A informação foi inicialmente divulgada pelo Sportv.

Ancelotti terá a oportunidade de indicar um profissional que dividirá as responsabilidades de treinador com Ramon Menezes, atualmente exercendo a função de interino. Menezes ficará encarregado de analisar os desempenhos dos jogadores que atuam no Brasil, auxiliando assim Ancelotti na formação da equipe.

Trajetória de sucesso

A carreira de Carlo Ancelotti como treinador teve início em 1995, no Reggiana, clube italiano. Na temporada seguinte, ele assumiu o cargo de técnico no Parma, e de 1999 a 2001, comandou a Juventus, onde obteve grande êxito. Abaixo estão listados todos os títulos conquistados pelo renomado treinador ao longo de sua trajetória:

Juventus

Copa Intertoto da UEFA: 1999

Milan

Copa da Itália: 2002–03

Liga dos Campeões da UEFA: 2002–03 e 2006–07

Supercopa da UEFA: 2003 e 2007

Serie A: 2003–04

Supercopa da Itália: 2004

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2007

Chelsea

Supercopa da Inglaterra: 2009

Premier League: 2009–10

Copa da Inglaterra: 2009–10

Paris Saint-Germain

Ligue 1: 2012–13

Real Madrid

Copa do Rei: 2013–14 e 2022–23

Liga dos Campeões da UEFA: 2013–14 e 2021–22

Supercopa da UEFA: 2014 e 2022

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2014 e 2022

La Liga: 2021–22

Supercopa da Espanha: 2021–22

Bayern de Munique

Supercopa da Alemanha: 2016 e 2017

Bundesliga: 2016–17

Além disso, Ancelotti também teve passagens como treinador pelo Napoli, na temporada 2018/19, e pelo Everton, de 2019 a 2021, antes de retornar ao Real Madrid.

Como jogador, Carlo Ancelotti destacou-se como um talentoso meio-campista defensivo, dedicando sua carreira a apenas três times: Parma, Roma e Milan. Durante esse período, ele conquistou quatro Copas da Itália, três Campeonatos Italianos e duas Champions League.

Pela seleção italiana, Ancelotti participou das Copas do Mundo de 1986 e 1990, não tendo a oportunidade de jogar em 1982 devido a uma lesão.